video suggerito

Licia Colò: “Ho conosciuto mia sorella solo tre anni fa. Oggi non potrei stare bene con Nicola Pietrangeli” Licia Colò si racconta in un’intervista, dal legame con il suo ex marito, fino alla storia con Nicola Pietrangeli. La conduttrice ha scoperto di avere una sorella quando era già grande: “È una donna molto solare, mi ricorda mio padre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

121 CONDIVISIONI condividi chiudi

Licia Colò si racconta in un'intervista al Corriere della Sera. La conduttrice, 62 anni, volto storico della Rai, ripercorre la sua vita e la sua carriera, dal primo amore fino al rapporto con sua madre e con sua sorella Gioia, conosciuta tre anni fa: "Stiamo cercando di costruire un rapporto".

Licia Colò sul suo primo amore: "Quella persona ha creato in me molte fragilità"

A 14 anni Licia Colò incontra Michele, il suo primo amore, una storia durata per 11 anni. "Tornassi indietro, non rivivrei quell'amore. Anche se poi la parte razionale ti fa dire che noi siamo il frutto delle nostre esperienze – racconta – Però quella persona ha creato in me molte fragilità, tra l'altro in un'età così delicata". La conduttrice tv spiega che durante la relazione con lui "si è sentita una nullità": "Possono dirti che sei bella e intelligente, ma se l’uomo cui tieni e al quale dunque dai un potere su di te sostiene il contrario…"

"Mio padre ha scoperto che esisteva Gioia quando lei era già grande"

Licia Colò parla del rapporto con sua madre Marta, descritta come sua manager, consigliera, scrittrice e ispiratrice: "La mia più cara amica. Per gli altri sono sempre stata ‘la figlia di Marta', lei non era ‘la mamma di Licia Colò‘". I genitori della conduttrice si separarono quando lei era molto giovane, ma non si sentì mai abbandonata da suo padre Giancarlo: "Dopo la sua morte ho scoperto che aveva amici in tutto il mondo, mi hanno scritto lettere bellissime". Quando venne a mancare, Licia Colò incontrò per la prima volta sua sorella: "Mio padre ha scoperto che esisteva Gioia quando lei era già grande. È nata prima che lui incontrasse mia madre". Le due stanno cercando di creare un legame:

Forse siamo amiche, perché ci siamo scoperte sorelle già molto grandi. Mi colpisce che sua madre l'abbia chiamata Gioia: pensi che grande amore ha avuto per la figlia, cresciuta da sola in anni in cui non era facile farlo. È una donna molto solare, mi ricorda mio padre. Stiamo cercando di costruire un rapporto. Ho due nipoti. Si sono già conosciuti con mia figlia.

Licia Colò e Alessandro Antonini

"Alessandro Antonino è stato l'amore più bello e importante della mia vita"

Dall'amore con Alessandro Antonino, sue ex marito, è nata la figlia Liala, che oggi ha 19 anni. La conduttrice la descrive come una ragazza molto indipendente, tanto da intraprendere la scelta di viaggiare da sola: "Io ero entusiasta, il padre me ne ha dette di tutti i colori". Sul legame con l'ex marito, rivela: "

L'amore più bello e importante della mia vita, e non solo perché mi ha dato Liala. No ho amato nessuno come lui e ne ho la prova: volevamo un figlio e i medici, per errore, mi dissero che avevo una brutta malattia e che non avrei potuto averne. In quel momento il mio pensiero disperato non era per la presunta malattia, ma perché non potevamo avere un figlio. L’ho amato proprio tanto… Detto questo, è durato poco.

Licia Colò su Nicola Pietrangeli: "Oggi ha 90 anni ed è inutile che ce la raccontiamo"

Licia Colò è stata legata sentimentalmente per sette anni con Nicola Pietrangeli: "L’età non fa la differenza, finché non diventa un limite. Oggi Nicola Pietrangeli ha 90 anni ed è inutile che ce la raccontiamo. Quando mi sono innamorata di lui ne aveva 54 e forse l'unico limite erano le rughe, chissà? Alessandro non aveva nulla più di lui". Sul debole che il tennista ha per lei, chiarisce: "Può avere tutti i deboli che vuole, io oggi non potrei stare bene con lui". Non è mancata, però, alla sua festa per i 90 anni: "Certo, gli ho fatto volentieri da cavaliera. Io e Nic non ci siamo mai rifrequentati, dopo la fine della nostra storia, però quando mi ha invitata ho spostato il lavoro per essere presente".