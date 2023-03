Licia Colò e il marito Alessandro Antonino si sono lasciati, la rottura dopo quasi 20 anni d’amore Licia Colò e il marito Alessandro Antonino, pittore napoletano più giovane di 11 anni, si sono detti addio. “Ci siamo lasciati”, ha fatto sapere la conduttrice. Si erano sposati nel 2004.

A cura di Stefania Rocco

Dopo quasi 20 anni d’amore, Licia Colò e il marito Alessandro Antonino si sono detti addio. La rottura è arrivata a quasi 20 anni dal sì pronunciato a giugno 2004. Un anno dopo, la coppia aveva accolto l’arrivo della piccola Liala (oggi quasi 18enne), unica figlia per entrambi. È il settimanale Nuovo a pubblicare la dichiarazione della conduttrice de Alle falde del Kilimangiaro. “Io e mio marito ci siamo lasciati”, è l’annuncio della conduttrice 60enne. Una dichiarazione senza dettagli o particolari, essenziale com'è nello stile di chi l'ha pronunciata. Alessandro, artista napoletano che ha collaborato alla realizzazione di alcuni dei programmi condotti dalla moglie, è più giovane di 11 anni.

Licia Colò e Alessandro Antonino

Chi è Alessandro Antonino, ex marito di Licia Colò

Conosciuto sui social come Mr Nat., Alessandro Antonino è un pittore campano di 49 anni. Conobbe la celebre conduttrice nel 2004 e dopo una breve frequentazione, i due decisero di sposarsi. Negli anni ha condotto la rubrica I viaggi di Alessandro Antonino, in onda su Tv2000, e ha collaborato con la ex moglie alla realizzazione del programma tv Eden, in onda su La7.

Licia Colò diceva del marito: “È un giovane vecchio”

Licia Colò e Alessandro Antonino hanno sempre vissuto la loro storia d’amore lontano dalla luce dei riflettori. “Ho 11 anni più di mio marito, ma per me lui è un giovane vecchio”, dichiarò la conduttrice anni fa in un’intervista rilasciata ad Avvenire. Era stata lei stessa a descrivere il loro rapporto come qualcosa di solido, attribuendo al marito la capacità di risollevarla perfino nei momenti più difficili: "Mio marito ed io siamo completamente diversi nel modo di approcciare la vita. Questo fa in modo che il nostro dialogo sia sempre stimolante e divertente. Quando io pensavo di non farcela, lui mi ha sostenuto e dato la forza e il coraggio”.