Rossella Brescia: "Io e Luciano Cannito non torneremo insieme. Tradimento? Certe cose una donna le capisce" Rossella Brescia in un'intervista risponde ad alcune domande sulla separazione da Luciano Cannito. La notizia della loro rottura è arrivata ad agosto 2024, dopo una storia d'amore durata quasi 18 anni.

Rossella Brescia debutta al cinema come protagonista di Jastimari in cui ha recitato "mettendo il proprio dolore" al servizio del film. Il riferimento è alla sofferenza per la separazione dal suo storico compagno Luciano Cannito, avvenuta proprio durante le riprese. In un'intervista risponde ad alcune domande sulla rottura.

Rossella Brescia: "Tra me e Luciano Cannito si è rotto qualcosa, non tornerei con lui"

La fine della relazione tra Rossella Brescia e Luciano Cannito è arrivata di punto in bianco. Al settimanale Oggi, l'attrice e conduttrice chiarisce di non essersi "mai accorta di nulla". Riferendosi al matrimonio dei suoi genitori, insieme da 60 anni, spiega: "Io e Cannito stavamo insieme da 18 anni, pensavo fossimo diretti lì, verso quel tipo di amore. Non ce l'ho con lui, ma con me stessa: non imparo mai. Resto una bambina a cui piace sognare". Nega che torneranno mai ad essere una coppia perché ormai "si è rotto qualcosa" tra loro. Alla domanda se ci sia stato un tradimento, risponde:

Ma che ce spendo pure dei soldi? Me ce compro una borsa, piuttosto! Una donna, e parlo in generale, certe cose le capisce senza il bisogno di un detective.

In questo momento si sente "disillusa", ma è già proiettata verso il prossimo fidanzato. Nell'intervista, poi, chiarisce di non rimpiangere il fatto di non essere diventata genitore: "Ci ho provato tanto, non sono venuti. So però che sarei stata una mamma stupenda, mi prendo cura di tutti (…)".

La storia d'amore tra Luciano Cannito e Rossella Brescia

Rossella Brescia e Luciano Cannito si conobbero nel 2007 ad Amici, dove lui era un coreografo e lei una ballerina. Durante la tourné dello spettacolo Carmen si accese la scintilla tra loro, che li portò a iniziare una storia d'amore vissuta con discrezione lontano dai riflettori. Nel 2008 resero pubblica la relazione, ma non convolarono mai a bozze. Dopo quasi 18 anni insieme, nell'agosto 2024 Rossella annunciò la loro separazione:

Ho finito di girare Jastimari di Riccardo Cannella, con Fabio Troiano e Francesco Foti. Anche lì, mi è piaciuto mettere il mio dolore al servizio del mio lavoro È successo mentre stavo girando il film e non l’ho deciso io, per me è stato uno choc.