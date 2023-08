Nicola Pietrangeli alla soglia dei 90 anni: “Spero che Licia Colò torni con me, ho voglia di lei” Il campione di tennis Nicola Pietrangeli festeggerà 90 anni a settembre. Sulle pagine del settimanale Oggi, ha ripercorso i grandi amori della sua vita.

A cura di Daniela Seclì

Il campione di tennis Nicola Pietrangeli si prepara a festeggiare i suoi 90 anni. La festa di compleanno si terrà lunedì 11 settembre e, in attesa di questo importante traguardo, l'ex tennista si è raccontato in un'intervista pubblicata dal settimanale Oggi. Nicola Pietrangeli ha ripercorso la sua vita privata, raccontando le relazioni del passato e ammettendo di avere nostalgia del grande amore vissuto con la conduttrice Licia Colò.

Nicola Pietrangeli ripercorre i suoi amori

Susanna Artero e Nicola Pietrangeli

Nicola Pietrangeli ha raccontato di avere avuto quattro donne importanti, ma tutte a un certo punto hanno deciso di proseguire senza di lui: "Mi è rimasto il gatto Pupina". Quindi ha ripercorso i grandi amori della sua vita, elencando le cause che hanno portato alla rottura. A volte l'addio è stato causato da un tradimento, in altri casi dal desiderio della compagna di sposarsi, volontà che Pietrangeli non condivideva:

Mia moglie Susanna Artero, madre dei nostri tre figli, mi abbandonò perché sosteneva che la tradivo. In realtà non è vero, al limite le ho messo le corna, che è ben diverso. La seconda, Lorenza, se n’è andata via perché voleva il matrimonio, io no. L’ultima, Paola, mi ha mollato da pochi mesi. Desiderava convivere, io no. Nel mio appartamento non c’è spazio, dove li mettevo i suoi vestiti?

La storia d'amore con Licia Colò, Pietrangeli non l'ha mai dimenticata

Licia Colò

Nicola Pietrangeli, poi, ha parlato dell'amore vissuto con Licia Colò. Una relazione durata sette anni, che l'ex tennista spera di poter ricucire ora che la conduttrice è tornata single: