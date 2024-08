video suggerito

Valeria Marini: “Con Jovanotti è stato un amore stellare. Vittorio Cecchi Gori mi conquistò con la simpatia” Valeria Marini è stata ospite della puntata di Storie di donne al bivio, in onda martedì 27 agosto. La showgirl ha parlato delle sue storie d’amore, dalla relazione con Jovanotti fino al matrimonio con Giovanni Cottone, giudicato come “un errore clamoroso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Valeria Marini è stata ospite della puntata di Storie di donne al bivio in onda mercoledì 28 agosto su Rai 2. La showgirl ha spiegato che per lei aprirsi è difficile, ma non ha problemi nel raccontarsi a Monica Setta, conduttrice del programma, con cui è legata da un rapporto di amicizia. "Io credo tantissimo nell'amore, per me l'amore è la forza che muove il mondo. Il Principe Azzurro esiste" chiarisce Marini. E a proposito del sentimento, ricorda il suo flirt giovanile con Lorenzo Jovanotti.

Valeria Marini su Lorenzo Jovanotti: "Il nostro rapporto era molto puro"

Monica Setta chiede se è vero che Lorenzo Jovanotti le "abbia insegnato a baciare". Valeria Marini risponde: "È una amore stellare, è un amore eterno. Lui mi piace tanto. Io l'ho visto nascere musicalmente e ho visto quanta passione ci metteva. Eravamo due sconosciuti quando ci siamo incontrati in un club dove lui faceva il deejay e io la ragazza immagine". La showgirl spiega che quello tra loro era "un rapporto molto puro" e che apprezza l'energia del cantante ancora oggi: "Ha affrontato tanti problemi nell'ultimo periodo mandando un forte messaggio".

"Il mio matrimonio con Cottone? Un errore clamoroso"

Valeria Marini non ha dubbi sull'esistenza del Principe Azzurro. "Ho conosciuto una persona ma per una serie di motivazioni di lavoro ci siamo allontanati – rivela la showgirl – Quando lo rivedo mi batte il cuore". Tutt'altra storia con l'uomo che ha sposato nel 2013, l'imprenditore Giovanni Cottone:

Il matrimonio è stato un errore clamoroso. Dopo quel giorno la mia vita è diventata un inferno. La prima notte di nozze non l'abbiamo passata insieme. Era come se qualcuno avesse provato a togliermi la felicità. Il matrimonio è stato annullato alla Sacra Rota dopo quattro mesi.

Vittorio Cecchi Gori e Valeria Marini

"Vittorio Cecchi Gori mi conquistò con la simpatia"

Uno dei grandi amori di Valeria Marini è stato Vittorio Cecchi Gori:

L'ho incontrato in un momento in cui tutti mi dicevano di scappare. Lui si è trovato in una situazione di grande difficoltà ma io ho avuto la forza di stargli accanto e di aiutarlo. Se lo meritava. Ancora oggi ci vediamo, sono stata da lui per il compleanno. Ha passato un momento difficile.

Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori si incontrarono in occasione dei David di Donatello, a conquistarla è stata la sua simpatia. "Era una persona solare. Il giorno seguente al nostro incontro mi mandò un fascio di fiori per invitarmi a cena. Mi raccontava cose incredibili – ricorda Marini – È nato subito l'amore. Era un uomo solo aveva bisogno d'affetto e io anche".