Le foto della nuova vita di Natalia Estrada: “Ho rifiutato i reality, ricevute proposte importanti” “Di recente ho rifiutato proposte importanti, non mi interessano i reality”, a parlare Natalia Estrada, lontana dalla tv da anni. La sua nuova vita nel ranch in cui vive e lavora insieme a Drew Mischianti, suo compagno da 16 anni.

A cura di Stefania Rocco

Non ha intenzione di tornare in tv Natalia Estrada, non se i progetti che le vengono sottoposti appartengono alla sfera dei reality show. Lo dichiara la ex showgirl e conduttrice televisiva in un’intervista alla Gazzetta cui consente una breve e rara incursione nella sua vita privata. “La tv ormai appartiene al mio passato. Non la rinnego ma neppure ne sento la mancanza”, dichiara disinvolta, “Nei palinsesti televisivi non vedo molte idee che possano fare per me, anche in un eventuale contenuto legato ai cavalli. Recentemente ho ricevuto proposte piuttosto importanti, ma le ho rifiutate. Amo vivere la mia vita in pace, in campagna e viaggiare quando posso. Ma non escludo che se mi proponessero qualcosa di valido e non il solito reality, legato ai cavalli, potrei prendere in considerazione la proposta”.

Drew Mischianti è il compagno di Natalia Estrada da 16 anni

Da 16 anni accanto a Natalia c’è Drew Mischianti, il compagno con il quale condivide la passione per i cavalli. Una passione che è diventata il suo lavoro: “Circa vent’anni fa iniziai ad avvicinarmi ai cavalli quasi per gioco. Fu un colpo di fulmine. Da quel giorno non ho mai smesso di vivere con loro e la passione è diventata il mio lavoro, come accadde con la danza classica”. Natalia vive in un ranch in Piemonte nel quale addestra cavalli: “Ranch Academy si occupa prevalentemente della formazione tecnica dei cavalieri e della doma e l’addestramento di cavalli e puledri. Abbiamo un circuito interno di gare di equitazione americana”.

Drew Mischianti, compagno di Natalia Estrada

La vita di Natalia Estrada oggi

Sport e vita sana restano la cifra di Natalia Estrada che negli anni ha cercato di allargare il suo campo di competenze: “Ho iniziato con la danza. Poi ho volato in parapendio e mi piaceva molto, ma le nostre attività con i cavalli non lasciano molto tempo libero da poter dedicare ad un altro sport. Quando posso mi diletto in gare di tiro dinamico al poligono. Ma sempre al livello amatoriale”. Anche la sua dieta segue regole ben definite: “Seguo una dieta ricca di proteine. Pochi carboidrati e pochi zuccheri e presto molta attenzione alla qualità e alla provenienza del cibo che metto in tavola”. E aria buona, spazi infiniti. Come accade quando, dal suo ranch in Piemonte, vola negli Stati Uniti: “Abbiamo una ‘succursale' della nostra Accademia a Yellowstone, in Montana. Un paradiso terrestre, un luogo unico e selvaggio. Siamo spesso laggiù”.