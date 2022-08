Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco: “Mi hanno proposto il GF e l’Isola, ma ho rifiutato” Giulia Lisioli è tornata a parlare della fine della relazione con Blanco, a cui è stata legata per diversi anni, spiegando che non c’è stato nessun tradimento o manca di rispetto da parte dell’artista. La 23enne ha poi svelato di essere stata contattata per partecipare al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi, ma di aver scelto di non accettare.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Lisioli è tornata a parlare della fine della sua relazione con Blanco, avvenuta ormai diversi mesi fa e per la quale era finita diverse volta al centro dei gossip. Intervistata dal tiktoker MagnetFalco, la 23enne ha raccontato come è cambiata la sua vita da allora, svelando alcune proposte lavorative che le sono state offerte, ma che ha scelto di non accettare.

Giulia Lisioli spiega come è finito l'amore con Blanco

Le voci di crisi nella coppia sono iniziata a circolare circa lo scorso marzo, quando è apparso su social un video di Blanco in discoteca mentre baciava Martina Valdes (sua attuale fidanzata). Giulia Lisioli ha raccontato come si è sentita in quel momento, contattata da diversi utenti su Instagram, anche se ha precisato che non si è trattato di tradimento e nemmeno di una mancanza di rispetto da parte dell'artista: "Ci sono rimasta male, come è normale, come ogni persona. Però volevo mettere questo puntino, che le persone aggrediscono: lui non mi ha mancato di rispetto, non mi ha fatto le corna, ma mi sono sentita un attimo ferita. Su Instagram pieno, le persone tantissime, ecco perché l’ho visto".

Ed è proprio Giulia Lisioli la "musa ispiratrice" a cui Blanco ha dedicato diversi suoi successi e ora che l'amore tra loro è arrivato al capolinea, la 23enne ha spiegato che effetto le fa ascoltare di nuovo quelle canzoni: "Siamo cresciuti insieme, ho fatto una piccola parte del suo percorso, mi emozionano e ogni tanto mi capita anche di ascoltarle. Non mi danno fastidio". Ora ha definitivamente voltato pagina e sta riprendendo in mano la sua vita e anche il suo profilo social, che per un attimo ha pensato di chiudere del tutto: "Sono contenta di essermi rialzata come volevo. Ora so abbastanza in pace con me stessa".

La proposta di partecipare al Grande Fratello e all'Isola dei Famosi

Nel corso dell'intervista, Giulia Lisioli ha anche raccontato di aver ricevuto qualche proposta in ambito televisivo dopo essere finita al centro dei gossip per la sua storia con Blanco: "Mi hanno proposto di andare in una casa dei TikToker, al Grande Fratello e all'Isola dei Famosi però non è il mio stile di vita, non è che non mi interessava, non è proprio il mi stile".