Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli si sarebbero lasciati, lui bacia un’altra ragazza in discoteca La storia tra Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli potrebbe essere arrivata al capolinea. Nessuna parola dai diretti interessati, ma un video social che sembra parlare chiaro: il vincitore di Sanremo 2022 ha baciato un’altra ragazza in discoteca, che secondo alcuni utenti sarebbe Martina Valdes.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2022, Blanco è sceso dal palco ed è corso ad abbracciare la fidanzata Giulia Lisioli. Una scena che ha incantato il pubblico e fatto sognare i più romantici. Da quel momento, il loro amore vissuto per anni lontano dai gossip è uscito allo scoperto, in modo plateale, davanti a milioni di occhi. Quella magia però, dal 5 febbraio a oggi, sembra essere svanita. Negli ultimi tempi sono iniziate a circolare le voci di una presunta crisi tra Riccardo Fabbriconi (vero nome di Blanco) e la fidanzata, conosciuta prima di raggiugnere la notorietà. Ora pare che il loro amore sia finito e lui si sia avvicinato a un'altra ragazza.

Il video di Blanco che bacia un'altra ragazza

Anche se nessuno dei diretti interessati ha ufficialmente annunciato la fine della loro relazione, c'è una prova che sembra non lasciare spazio a interpretazioni. Alcuni utenti hanno condiviso sui social un video che mostra Blanco mentre bacia un'altra ragazza, dall'identità sconosciuta, al The Club di Milano (in una serata in cui era presente anche Irama). Lui canta un suo brano davanti a una folla di fan, pronti a immortalare il momento con i cellulari in mano, e a un certo punto si ferma per dare un bacio sulle labbra a una ragazza. Che sia la sua nuova fiamma? Presto per dirlo, soprattuto perché, nonostante la popolarità, il vincitore di Sanremo non ama parlare della sua vita privata.

Chi è la ragazza che bacia Blanco?

Dopo il video diffuso sul web, è partita la caccia per scovare l'identità della misteriosa ragazza del bacio. Secondo alcuni utenti su Twitter, si tratterebbe di Martina Valdes. Di lei non si conosce praticamente nulla, se non che è una ballerina. Un altro indizio che porterebbe verso il suo nome è il fatto che Blanco segue il suo profilo su Instagram.

Gli indizi della crisi con Giulia Lisioli

Il bacio di Blanco sarebbe in realtà solo l'ultimo degli indizi di una presunta crisi con la fidanzata. Recentemente, infatti, i più attenti hanno notato che Giulia Lisioli ha tolto dal suo profilo Instagram tutte le foto scattate con il cantante 19enne, dalla più datata alla più recente. E questo potrebbe simboleggiare la volontà di lasciarsi alle spalle un capitolo della sua vita, che ormai considera archiviato. In più, sempre di recente, ai microfoni di RTL 102.5 Blanco ha descritto la sua relazione come "alti e bassi". Tutto questo, sommato al video in discoteca, sembra delineare un solo scenario possibile: la fine dell'amore. Ora non resta che aspettare la voce dei diretti interessati.