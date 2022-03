Chi è Martina Valdes, la ragazza che Blanco bacia in discoteca Blanco dimentica Giulia Lisioli e si consola tra le braccia di una ragazza che bacia e stringe a sé in discoteca a Milano. La giovane si chiama Martina Valdes ed è una ballerina.

A cura di Gaia Martino

Sul palco del Festival di Sanremo 2022 aveva dichiarato a gran voce il suo amore per Giulia Lisioli dedicandole la canzone e quante volte ha detto ‘Ti amo‘ nelle interviste, ma oggi bacia un'altra. A metà febbraio è spuntata l'ipotesi rottura con la fidanzata che aveva conosciuto prima di raggiungere il successo, ‘Alti e bassi‘ aveva risposto il cantante, sospirando, ad una domanda riguardo la sua vita privata. Ha confermato i dubbi, definitivamente, baciando una ragazza in discoteca senza dare importanza ai tantissimi cellulari intorno a lui che lo stavano riprendendo. Con la giovane, di nome Martina Valdes, ha trascorso gran parte della serata in un locale milanese ballando e stringendosi a lei, stampandole poi un bacio sulle labbra.

Blanco e Martina Valdes in discoteca

Si divertono, ballano, si abbracciano e si scambiano un bacio: Riccardo Fabbriconi, nome d'arte di Blanco, e Martina Valdes in discoteca a Milano sono apparsi molto complici. Il bacio in particolare modo confermerebbe la relazione ma ora tutti chiedono dettagli sulla loro conoscenza. Un curioso utente social, su Twitter, ha condiviso un Tik Tok della ragazza, poi cancellato, in cui è presente una foto insieme al cantante. Sembrerebbe che i due si siano conosciuti a dicembre 2021, data di pubblicazione della clip. Qualcuno inoltre ha commentato ‘Siete bellissimi insieme', commento al quale Martina Valdes ha risposto con un emoticon con cuori. Ma altri indizi potrebbero far nascere nuovi dubbi: lei è di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, la stessa città tanto cara a Riccardo Fabbriconi. Potrebbe essere proprio lei la causa della rottura con Giulia Lisioli? La supposizione, a questo punto, è concessa.

Chi è Martina Valdes

Martina Valdes è una giovane ragazza di Desenzano del Garda, città a cui Blanco, di Calvagese della Riviera, è particolarmente legato essendoci cresciuto, e secondo quanto scrive su Facebook vive a Salò. È una ballerina e lavora per Mamacita Club, un'organizzazione che realizza eventi in discoteche sparse per l'Italia. Presente attivamente anche su Instagram e su Tik Tok, Martina Valdes si diverte a pubblicare scatti di sé e video mentre balla. La danza, a quanto pare, sarebbe una delle sue più grandi passioni.