Chi è Giulia Lisioli, la fidanzata di Blanco: “Ci tengo a lei” Giulia Lisioli è la fidanzata di Blanco, il giovane cantante tra i Big di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood. I due si sono conosciuti quando l’artista non aveva ancora raggiunto la notorietà.

A cura di Gaia Martino

Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, è il giovane cantante che sta spopolando in Italia con le sue hit di successo. È tra i Big del Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood ed insieme canteranno il brano Brividi. Il 18enne ha raggiunto la fama nell'ultimo anno con La Canzone Nostra, nel gennaio 2021, e da lì la sua carriera è esplosa. A tenergli la mano in questi anni la sua fidanzata Giulia, lontana dalle luci dei riflettori e conosciuta prima di diventare famoso.

Chi Giulia Lisioli, la fidanzata di Blanco alias Riccardo Fabbriconi

Giulia Lisioli è il nome della giovane che ha rubato il cuore di Riccardo Fabbriconi: la loro prima apparizione insieme è stata ai Seat Music Awards quando sono arrivati insieme, mano nella mano. Per l'occasione, il cantante aggiornò anche il suo profilo Instagram con una foto di coppia. Riservata e lontana dalle luci dei riflettori, sappiamo che è originaria di Desenzano Del Garda, in provincia di Brescia. Frequenta l'istituto d'istruzione CFP Zanardelli. Il suo profilo Instagram è ricco di scatti insieme al suo fidanzato: l'ultimo post pubblicato contiene tanti scatti con Blanco e la didascalia: "Il mio 2021".

La storia d'amore nata prima del successo di Blanco

"Si ho una fidanzata" ha raccontato Blanco ai microfoni di Radio Dj ad ottobre 2021, rivelando per la prima volta un dettaglio sulla sua vita privata. Nell'intervista radiofonica ha raccontato di averla conosciuta quando ancora non aveva raggiunto la notorietà:

Ci tengo a lei. L'ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa. Posso fare quello che voglio mi dice ‘si va bene'. È una ragazza delle mie parti.

Entrambi sono molto innamorati e difficilmente si separano. L'artista sul suo profilo Instagram rende pubblici i suoi lavori e progetti, lei invece è solita condividere la quotidianità con il suo compagno.