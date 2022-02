Tra Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli spunta l’ipotesi rottura: “Alti e bassi” Intervistato da Rtl 102.5, Blanco tentenna sull’argomento amore, lasciando intendere che la relazione tra lui e la fidanzata Giulia Lisioli stia subendo non pochi contraccolpi.

A cura di Giulia Turco

Tra Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli spunta l’ombra di una crisi. Fidanzato da circa un anno con la ragazza che come lui è originaria di Desenzano del Garda, il vincitore del Festival di Sanremo ha lasciato intendere che il loro rapporto stia subendo diversi contraccolpi. Insieme da prima che esplodesse il successo musicale dell’artista, Blanco e Giulia starebbero faticando a trovare un equilibrio. Complici, probabilmente, gli impegni che nelle ultime settimane stanno tenendo Riccardo Fabbriconi lontano da casa.

Cosa succede tra Blanco e la fidanzata

A lanciare il gossip è il diretto interessato che, in un’intervista a Rtl 102.5 insieme a Mahmood, ha risposto in maniera allusiva alle domande sulla sua vita privata. Si parla di amore, argomento sul quale Blanco alle domande dei conduttori tentenna non poco. “Tu hai la faccia di uno che è felice in amore”, suggerisce la speaker. “Alti e bassi”, replica il 19enne, dopo un lungo sospiro. La risposta incuriosisce i conduttori che provano di conseguenza ad incalzare sull’argomento, chiedendogli da quanto duri la sua storia con Giulia. “Alti e bassi…sono fidanzato da un anno”, conferma Blanco prima che Mahmood stronchi la conversazione: “Non parliamo di queste cose”.

Chi è Giulia Lisioli

Eppure fino a pochi giorni fa Riccardo ha festeggiato il suo 19esimo compleanno in un ristorante di Desenzano del Garda insieme agli amici più stretti e alla fidanzata Giulia. Tutto sembrava andate per il verso giusto, così come a Sanremo dove la ragazza lo ha seguito per il Festival. In più occasioni sono stati pizzicati in atteggiamenti molto affettuosi e proprio a lei, sul palco del Festival, Blanco ha dedicato la sua performance. Riservata e lontana dalle luci del gossip, Giulia vive a Desenzano e frequenta l’Istituto CFP Zanardelli. “Ci tengo a lei, l’ho conosciuta in una fase in cii non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa”, aveva raccontato lui ai microfoni di Radio DJ lo scorso ottobre.