Il video del romantico bacio tra Blanco e la fidanzata Giulia dopo la vittoria a Sanremo 2022 Blanco lo scorso sabato ha festeggiato la vittoria a Sanremo 2022 ed al suo fianco non poteva mancare la sua fidanzata Giulia con cui si è scambiato teneri baci e abbracci.

A cura di Gaia Martino

Blanco, nome d'arte di Riccardo Fabbriconi, è il giovanissimo artista che insieme a Mahmood ha conquistato la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Con il brano Brividi il duo ha lasciato il segno sin dal primo istante ed ora entrambi sono pronti a volare all'Eurovision 2022. Dopo la vittoria, lo scorso sabato hanno festeggiato con amici e parenti il riconoscimento ottenuto e il pass all'evento di fama internazionale. Al fianco di Blanco non poteva mancare la sua fidanzata Giulia Lisioli con cui si è scambiato teneri baci e abbracci. I due sono stati ripresi e il video ora circola sul web.

Le coccole tra Blanco e la fidanzata Giulia dopo Sanremo

Al termine della quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo 2022 Blanco si è divertito con amici, familiari e con la sua fidanzata. Sabato notte dopo la vittoria, ha stretto a sé la sua Giulia: tra i due sono volati baci e abbracci e qualcuno tra i presenti non ha potuto fare a meno di riprenderli. Il video circolato sul web li ritrae complici e molto innamorati. La 19enne e il cantante stanno insieme da prima che lui diventasse famoso: "L'ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa. Posso fare quello che voglio mi dice ‘si va bene'. È una ragazza delle mie parti" ha raccontato Blanco tempo fa in un'intervista per Radio Deejay.

Blanco e la fidanzata Giulia

La dedica di Blanco per Giulia sul palco di Sanremo 2022

Alla fine dell'esibizione con Brividi, nella serata finale del Festival, Blanco ha sorpreso tutti lanciando una dedica alla sua Giulia. All'Ariston dopo aver cantato, il giovane artista, ex calciatore, ha commosso molti con una dedica speciale indirizzata alla sua fidanzata: "Per Giulia" ha detto prima di lasciare il palco con il suo collega. Blanco appare molto innamorato della sua dolce metà ed anche su Instagram spesso rende pubblico il suo amore pubblicando scatti insieme a lei.