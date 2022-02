Blanco e la dedica per Giulia sul palco di Sanremo 2022, la Salemi: “Non sono io” Blanco a fine esibizione con Mahmood sul palco del Festival di Sanremo 2022 ha fatto una dedica ad una Giulia: non si tratta della Salemi, l’influencer ha chiarito con un tweet ironico.

A cura di Gaia Martino

Nella serata finale del Festival di Sanremo 2022 Blanco e Mahmood hanno regalato ancora una volta un'esibizione da sogno con il loro brano, Brividi. Tra i favoriti di questa 72esima edizione della kermesse, il duo si è presentato sul palco dell'Ariston con le iconiche biciclette di Swarovski, le stesse che usano nel video della canzone che inizia non a caso così: "Ho sognato di volare con te/su una bici di diamanti". A fine esibizione, Blanco ha sorpreso il pubblico con una dedica inaspettata: "Per Giulia" ha detto, prima di lasciare il palco con il suo compagno di avventura Mahmood.

L'ironia di Giulia Salemi

Giulia Salemi è super attiva su Twitter nel corso delle serate del Festival di Sanremo 2022 e nel sentire nominare il suo nome sul palco dell'Ariston, ha subito commentato chiarendo in maniera scherzosa che il riferimento di Blanco non fosse lei.

Tranquilli raga non ero io la Giulia.

Chi è la Giulia citata da Blanco

La persona a cui si è riferito Blanco al termine della sua esibizione sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2022 è la sua fidanzata Giulia. Ha deciso di dedicare il magico momento alla sua dolce metà che spesso compare anche sui suoi profili social. Originaria di Desenzano Del Garda, in provincia di Brescia, la giovane ha conosciuto Riccardo Fabbriconi prima del suo successo, come raccontato dall'artista in un'intervista a Radio Dj:

Ci tengo a lei. L'ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa. Posso fare quello che voglio mi dice ‘si va bene'. È una ragazza delle mie parti.

Giulia Lisioli è un personaggio sconosciuto al mondo della musica e dello spettacolo, su Instagram celebra spesso l'amore con il suo fidanzato, oggi in gara tra i Big a Sanremo. La loro prima apparizione pubblica insieme è stata ai Seat Music Awards quando sono arrivati insieme, mano nella mano.