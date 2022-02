La festa di compleanno di Blanco a Desenzano del Garda dopo la vittoria a Sanremo 2022 Blanco ha festeggiato i suoi 19 anni nella sua Desenzano del Garda, in un ristorante con i suoi amici. Il video mentre spegne le candeline con la fidanzata Giulia al suo fianco.

Il 10 febbraio Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, ha festeggiato i suoi 19 anni. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood, il giovane di Calvagese della Riviera si è divertito con i suoi amici di sempre a spegnere le candeline. Dopo Sanremo è tornato dalle sue parti ed è stato accolto con tantissimo affetto, sia dagli amici che dai proprietari dei ristoranti che lo hanno ospitato. Il cantante due sere fa ha festeggiato il compleanno nella sua città d'origine in un ristorante che sui social ha condiviso diversi scatti della serata.

Il video di Blanco mentre spegne le candeline

È il proprietario del ristorante a condividere il momento in cui Riccardo Fabbriconi spegne le sue 19 candeline sulla torta. Nel ristorante Primavera al Lago a Desenzano del Garda due giorni fa il cantante vincitore di Sanremo 2022 ha festeggiato il suo compleanno con i suoi amici. Con lui anche la fidanzata Giulia Lisioli, al suo fianco da prima che diventasse famoso. Blanco si è anche scattato una foto con lo chef, vicino ad una pentola ricca di pasta con le vongole.

Gli auguri di compleanno di Mahmood per Blanco

Mahmood e Blanco sono diventati gli artisti più amati del momento. Lo erano anche prima, da solisti, ma il loro duo ha raggiunto un successo incredibile. Con Brividi hanno conquistato il Festival di Sanremo 2022 e ora sono pronti a volare all'Eurovision Song Contest. Colleghi ed amici, per il compleanno di Blanco, hanno scritto messaggi d'affetto e tra questi anche Alessandro Mahmoud che ha pubblicato un IG story in cui fa gli auguri al suo ‘fratellino'. Auguri fratellino scrive come testo su una foto in cui si abbracciano.

Sono seguiti ovviamente tantissimi messaggi di auguri per il giovane cantante che ha compiuto 19 anni. Su Twitter milioni di messaggi per lui, anche quello dell'ex allievo di Amici e Big in gara a Sanremo 2022 Aka7even.