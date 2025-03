video suggerito

Shaila e Lorenzo senza contegno al GF: il momento hot davanti a tutti in salone, la regia costretta a censurare Dopo la sfuriata di Lorenzo Spolverato al GF, che aveva perso il controllo dopo un litigio con la fidanzata Shaila Gatta, il modello e l'ex velina hanno fatto pace, lasciandosi andare a un momento di passione sotto gli occhi di tutti in salone. La regia censura e cambia inquadratura.

A cura di Sara Leombruno

Dopo la sfuriata di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, che aveva perso il controllo in un litigio con la fidanzata Shaila Gatta, i due sembrano essersi riavvicinati, nonostante avessero deciso di troncare la loro relazione. Dopo un lungo chiarimento in giardino, però, l'ex velina e il modello si sono lasciati andare a un momento di passione sotto gli occhi di tutti in salone. La regia, infatti, è stata costretta a censurare la scena e a cambiare inquadratura.

Il chiarimento tra Shaila e Lorenzo

Che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato siano soliti litigare furiosamente per poi tornare a far pace in poco tempo, è un fatto risaputo per il pubblico del reality. L'ultimo scontro, però, era parso più grave degli altri, tanto che Alfonso Signorini, nell'ultima puntata, gli aveva detto di aver pensato di eliminarlo dal gioco. Lui e l'ex fidanzata, però, in un recente confronto si sono trovati a riflettere sui problemi del loro rapporto, cercando una soluzione: "Il problema principale è che mi sono sempre messa al secondo posto rispetto a te, è un errore che faccio spesso", ha detto l'ex velina.

Shaila ha poi aggiunto: "Noi non stiamo insieme adesso e guarda come siamo più belli, oggi mi hai anche detto che sono bella". Il modello ha quindi spiegato cosa, secondo lui, li lega: "Io non posso stare attaccato troppo a una persona, ho bisogno dei miei spazi, ma oggi c'è una cosa importante che ci lega, la voglia di fare una cosa e non poterla fare", ha detto, in riferimento all'intimità che faticano ad avere in Casa, vista la presenza delle telecamere e degli altri inquilini.

Il momento hot in salone

Poco dopo il discorso di Lorenzo, i due si sono abbandonati a un momento d'intimità in salone, dove erano presenti anche altri inquilini, tra cui Javier Martinez. Nessuna parola, gli sguardi e i sospiri di Shaila e Lorenzo parlano chiaro: il filmato che ritrae la scena è diventato presto virale sui social, sollevando la reazione di chi ritiene il momento poco adatto al contesto. La regia non deve aver avuto un'opinione molto differente e, infatti, ha censurato quanto stava accadendo, cambiando inquadratura.