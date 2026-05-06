Andrea Delogu: “Soffrii di depressione per 3 anni. Oggi amo Alessandro, se provi qualcosa vale la pena dirlo”

Andrea Delogu oggi è innamorata di Alessandro Marziali e vive la sua relazione alla luce del sole, senza paura di esporsi: “Se provi qualcosa, tanto vale dirlo. Ho capito che era capace di ascoltare quando a tavola abbiamo giocato a scacchi”. La conduttrice ha rivelato anche di aver sofferto di depressione per 3 anni.

Andrea Delogu è innamorata di Alessandro Marziali. Come lei stessa ha raccontato, la conduttrice ed ex vincitrice di Ballando con le Stelle è in un periodo particolarmente felice della sua vita dal punto di vita sentimentale. La storia d'amore con il manager 28enne, originario di Ancona, è recente: i primi avvistamenti e le foto insieme risalgono allo scorso dicembre, mentre l'ufficialità risale ad aprile nello studio di Antonella Clerici.

L'amore con Alessandro Marziali

Intervistata dal settimanale F, Delogu ha parlato apertamente della sua storia d'amore, dopo aver mantenuto per alcuni mesi una certa privacy a riguardo. "A un certo punto ero diventata cauta nel raccontarmi, poi, però, ho capito che se provi qualcosa tanto vale dirlo. Ma vivo quello che mi accade giorno per giorno”, ha raccontato. Oggi la conduttrice è serena nel vivere la sua relazione alla luce del sole e ha anche raccontato come è andato uno dei loro primi appuntamenti che le ha fatto capire di voler continuare la conoscenza: "Mi ha invitata fuori e mentre eravamo a tavola abbiamo giocato a scacchi. Ho capito che era una persona capace di ascoltare anche idee un po’ fuori dal comune”. Marziali ha 28 anni, vive a Roma ed è un grande appassionato di tennis. Lontano dal mondo dello spettacolo, ha un discreto seguito sui social ma ha preferito a sua volta tenersi lontano dai gossip il più possibile.

Il periodo in cui ha sofferto di depressione

Andrea Delogu, per tre anni, ha sofferto di depressione e ha scelto di parlarne dopo la storia che l'ha fortemente colpita: "C'è voluto un po' di coraggio. La ragione per cui sono uscita allo scoperto è che una ragazza che conoscevo si era tolta la vita. Io sono andata in analisi ma uscirne non è impossibile e ci tengo a dirlo". Di recente, durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, il fratello Evan ha perso la vita in un incidente stradale. Un grave lutto che ha scosso lei in prima persona e la sua intera famiglia, portandola in realtà a diventare più unita di prima: "Ci siamo stretti ancora di più. Quello che prima era un bel rapporto, ora è un legame fortissimo".