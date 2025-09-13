Luciana Littizzetto tra la pancreatite acuta e la menopausa: “Ho perso sei chili, ho le caldane e la patata che si secca”

Luciana Littizzetto ha confidato i problemi di salute avuti negli ultimi mesi. Alla pancreatite acuta si sono aggiunti i sintomi della menopausa. La comica ne ha parlato con la consueta ironia.

Luciana Littizzetto ha parlato dei problemi di salute affrontati negli ultimi tempi, ma sempre con la consueta ironia. Ospite di Verissimo ha parlato della pancreatite acuta per cui è stata ricoverata lo scorso febbraio. A quel problema, poi, si è aggiunta la menopausa. Silvia Toffanin ha detto di vederla dimagrita. La giurata di Tu sì que vales ha commentato:

La pancreatite fa questo effetto qua, ti dimagrisce. Sono stata abbastanza male. È una cosa molto impegnativa. Ci vuole un po' di tempo, poi ci si riprende. Però si dimagrisce un sacco. Ho perso cinque, sei chili. Su di me che già ero un ragno…adesso sono un ragno schiacciato.

Poi, ha aggiunto che da tempo fa anche fatica a dormire. E ha spiegato che è per via della menopausa, che ha portato con sé una serie di sintomi complicati da gestire: "Ci sono 72 sintomi. I capelli sono più fragili, la pelle è sottile, non dormi, poi sei rincog**onita, non ti ricordi più niente, ti rimangono le parole sulla lingua. Non sai neanche più come si chiama Mattarella. Una schifezza. Poi, le caldane. E la patata che si secca, ma questo forse non possiamo dirlo, lo taglierete". Silvia Toffanin le ha assicurato che avrebbe mandato in onda la sua dichiarazione completa e così è stato. Luciana Littizzetto, però, la prende con filosofia: "Voglio raccontare queste cose perché è la vita".

Luciana Littizzetto ha due figli adottivi: Jordan e Vanessa. Ha raccontato che hanno lasciato il nido perché ormai lavorano entrambi. Mentre in casa c'è Svetlana, una ragazza originaria della Bielorussia che ha completato il corso di studi. E mentre i figli vanno e vengono, lei si occupa di loro: "Io cucino. Sono una mamma un po' guardiana e un po' rompiscatole, cerco di proteggerli". I suoi due figli sono arrivati da lei con "ferite potenti che non si rimarginano", come quella dell'abbandono. Ma c'è una bella novità: "Adesso hanno anche il mio cognome, questo mi fa molto piacere".

La comica ha parlato anche dell'amore. Vorrebbe innamorarsi ma l'uomo giusto non arriva. Ritiene che molti siano spaventati da lei "eppure sono una cretina qualsiasi". Ha ironizzato sul fatto che spesso sia difficile per lei sopportare se stessa e dunque non vorrebbe infliggere la sua presenza a un altro: "Però mi piacerebbe riprovare quella cosa di innamorarsi. […] Non è mai stato semplice per me. Magari ti stimano come professionista, ma che si fermino folgorati dalla mia bellezza no". Infine, ha ricordato Pippo Baudo: "Le ho scritto il 7 giugno per il suo compleanno e mi ha ringraziato per gli auguri. Non immaginavo che stesse così male".