Luciana Littizzetto: “A 60 anni l’amore potrebbe non arrivare più e se penso alla pensione mi viene la tristezza”

Luciana Littizzetto si è raccontata in una lunga intervista. La comica ha raccontato come sta vivendo i suoi sessant'anni. Non vuole credere che la felicità sia una prerogativa della giovinezza. Tuttavia, ha ammesso che dopo il ricovero per la pancreatite acuta, ha iniziato a vivere la sua età in modo diverso. È tornata a parlare anche della menopausa e della mancanza dell'amore in questa fase della sua vita.

Luciana Littizzetto, intervistata da Vanity Fair, ha raccontato come vive i suoi sessant'anni. La percezione della sua età è cambiata dopo avere sofferto di pancreatite acuta: "Sono dimagrita tanto, mi sono trasformata in uno spaghetto scotto". Tuttavia, alcuni recenti incontri con Orietta Berti e Ornella Vanoni, le hanno fatto capire quanto la passione per la propria arte e il proprio lavoro possano farti assaporare fino in fondo la vita. Nessuna delle due cantanti sembra avere intenzione di andare in pensione. E questo è un tema su cui la stessa Luciana Littizzetto ha riflettuto: "Se penso di smettere di fare il mio lavoro mi viene la tristezza. Forse il palcoscenico ti dà dipendenza, c’è poco da fare".

La comica, che da domenica 5 ottobre rivedremo sul Nove accanto a Fabio Fazio con Che tempo che fa, è tornata a parlare della menopausa e dei sintomi che si sta trovando a gestire: "I muscoli si afflosciano, le ossa si svuotano, la pelle si assottiglia e la patata si secca". Ha confidato che per lei si sta rivelando faticoso: "Infatti non faccio quasi niente". Una casella che resta vacante è quella dell'amore: "Non c’è. Ma potrebbe anche non arrivare più: ecco, quando arrivi a sessant’anni hai questa epifania". In fondo è convinta di non stare poi così male da sola. Anche se, quando è stata in ospedale per la pancreatite acuta ha sentito la mancanza di un compagno da avere accanto in quel momento complesso.