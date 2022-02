La vita privata di Luciana Litizzetto: i due figli adottivi e l’ex compagno Davide Graziano Luciana Litizzetto è stata fidanzata per quasi 20 anni con Davide Graziano, ex batterista e produttore musicale, e con lui ha preso la decisione di adottare due figli, Jordan e Vanessa Beljuli, che oggi hanno rispettivamente 24 e 27 anni.

A cura di Elisabetta Murina

Da anni conduttrice di Che Tempo Che Fa al fianco di Fabio Fazio, Luciana Litizzetto ha conquistato il pubblico con la sua ironia e le sue battute pungenti. Torinese di nascita, in passato è stata fidanzata per quasi 20 anni con Davide Graziano, ex batterista e produttore musicale, e con lui ha adottato due figli, Jordan e Vanessa Beljuli, che oggi hanno rispettivamente 24 e 27 anni. Al momento pare che sia single.

Chi sono Jordan e Vanessa Beljuli, i figli di Luciana Littizzetto

Luciana Litizzetto è mamma di due figli, Jordan e Vanessa, che ha adottato diversi anni fa in una comunità di Pavia. A farle prendere la decisione è stata Maria De Filippi, che a oggi ha un unico figlio, Gabriele, grazie all'adozione e che le ha fatto in un certo senso da modello. La conduttrice di Che Tempo che fa ha raccontato a Verissimo l'emozione della prima volta che li ha visti: "Il primo incontro con loro è avvenuto a Milano e fu molto emozionante. La prima volta che li ho visti si pestavano come fabbri, da allora non hanno mai smesso". Da quel momento sono passati anni e oggi sia Jordan che Vanessa sono diventati grandi e hanno rispettivamente 24 e 27 anni. Tuttavia, nessuno dei due la chiama mamma perché sono entrati in famiglia quando non erano più bambini e lei ammette di aver sofferto parecchio per questo, soprattutto all'inizio: "Mi chiamano mamma quando sono con i loro amici e al di fuori della famiglia, ma quando si rivolgono a me mi chiamano Lù. Per loro, io sono Lù. E pazienza, non si può avere tutto nella vita". Sul suo profilo Instagram (IG @lucianinalitizzetto), la conduttrice e comica torinese non condivide molti scatti che la ritraggono insieme ai figli.

Chi è Davide Graziano, l'ex compagno di Luciana Litizzetto

Per più di 20 anni, Luciana Litizzetto è stata fidanzata con Davide Graziano, produttore musicale classe 1968 ed ex batterista del gruppo Africa Unite. I due si sono conosciuti nel 1997 ma della loro storia d'amore non si hanno molte notizie, soprattutto perché la conduttrice ha preferito tenere la sua vita privata il più possibile lontano dalle telecamere. È insieme a lui che ha deciso di adottare Jordan e Vanessa. Ad oggi non è chiaro il motivo per cui la loro relazione sia arrivata al capolinea. In un'intervista al settimanale DiPiù, Luciana si è limitata a dire: "È una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare".