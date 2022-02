La vita privata di Donatella Raffai, il marito Silvio Maestranzi e i due figli dal primo matrimonio La vita privata di Donatella Raffai, due figli dal primo matrimonio con Fabrizio Bogiankino, da cui ha divorziato e poi ha risposato in seconde nozze per poi divorziare di nuovo. Era legata all’ex regista Rai Silvio Maestranzi.

Donatella Raffai, la storica conduttrice di Chi l'ha visto? si è spenta oggi 10 febbraio all'età di 78 anni. La vita privata di Donatella Raffai è stata particolarmente ricca di avvenimenti. È stata sposata, in seguito divorziata, ancora sposata in seconde nozze e di nuovo divorizata da Fabrizio Bogiankino, definito il "re dei nightclub. È stata madre di due figli ed era sposata con l'attuale compagna, l'ex regista Rai Silvio Maestranzi.

Chi è Silvio Maestranzi, il marito di Donatella Raffai ex regista Rai

Silvio Maestranzi è stato uno dei registi e sceneggiatori Rai più importante della prima fase del servizio pubblico. Ha lavorato firmando regie fra il 1959 e il 1989. È nato a Bolzano nel 1934. Laureato in Scienze Politiche, ha successivamente scoperto la sua passione per il mondo del cinema e ha così deciso di seguire i corsi di regia e sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia. Si è diplomato nel 1958 in regia e ha subito iniziato a lavorare sui set. A parte essere stato il compagno di vita fino alla morte di Donatella Raffai (è stato lui ad annunciare la scomparsa pubblicamente) si conosce poco altro della sua vita privata.

I due figli avuti dal primo matrimonio a 20 anni

Donatella Raffai ha avuto due figli, presumibilmente dal primo matrimonio con Fabrizio Bogiankino. Ma i dettagli sulla sua vita privata e sui suoi figli restano privati.

Il secondo matrimonio con Fabrizio Bogiankino prima di Sergio Maestranzi

Donatella Raffai ha avuto un primo e un secondo matrimonio con Fabrizio Bogiankino, il "rei dei nightclub" romani. Dopo il primo divorzio, Donatella Raffai e Fabrizio Bogiankino hanno trovato seconde nozze, poi il definitivo divorzio. Donatella Raffai si è ritirata dalla scene molto presto, negli anni 2000, decidendo di vivere il resto della sua vita nel riserbo assoluto in Francia, sulla Costa Azzurra, dove è deceduta.