La vita privata di Drusilla Foer: l’ultimo marito Hervè e la governante Ornella La co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 Drusilla Foer ha alle spalle due matrimoni. L’ultimo marito, Hervé Foer, l’ha resa vedova e da allora ha respinto ogni avances.

A cura di Gaia Martino

Drusilla Foer è una delle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2022. Attrice, cantante, autrice, sceneggiatrice, pittrice: il suo vero nome all'anagrafe è Gianluca Gori e nasce come fotografo. Nata a Siena da una famiglia benestante, per anni ha vissuto all'estero con la sua famiglia. Il padre lavorava come diplomatico e per molti anni hanno vissuto a Cuba. Prima di inserirsi nel mondo del web e della tv italiana, Drusilla ha vissuto anche a New York: nella Grande Mela ha gestito un negozio vintage ed ha conosciuto celebrità diventate sue grandi amiche come Tina Turner. Rumors circolati negli anni le attribuivano cinque matrimoni falliti, smentiti dalla diretta interessata che ha specificato di essersi sposata solo due volte. Il suo ultimo amore è Hervé Foer, da cui ha preso il cognome per il nome d'arte, e dopo la sua morte Drusilla non ha più cercato un uomo.

Chi era Hervé Foer, il marito morto di Drusilla Foer

Hervé Foer discendeva dalla famiglia Dufour, da cui è nata l'omonima azienda specializzata in prodotti dolciari. Di origini belghe, è morto rendendo l'attrice vedova: il tragico avvenimento sarebbe accaduto una decina di anni fa, secondo quanto raccontato dall'attrice ospite di Serena Bortone: "Una decina di anni fa tornavo dal Belgio, dove vivevo con mio marito. Sono tornata addolorata dalla scomparsa di mio marito, ero triste". Secondo le parole di Drusilla, l'uomo era un eccezionale, solido: "Difficile trovare un uomo così".

I matrimoni di Drusilla Foer, oggi è single

Drusilla Foer ha raccontato di aver sposato un texano da lei definito ‘orrendo': "L'ho sposato giovane perché avevo l'esigenza di andare via da casa, lui era un po' spaccone, arrogante". Era un ex pugile, ha svelato a Oggi è un altro giorno, ma la loro storia terminò per i ripetuti tradimenti. Successivamente è arrivato Hervé Foer con cui è convolata a nozze. Discendente dalla famosa famiglia Dufour, è stato il suo ultimo amore. Dopo la sua morte, Drusilla non ha più cercato l'amore. Nella stessa intervista ha aggiunto che oggi molti uomini provano a conquistarla ma lei non vuole saperne: "Mi scrivono, mi dicono cose carine, anche volgari. Io gli dico che sono vedova e loro si mettono l' anima in pace". Oggi dunque è single, sul suo profilo Instagram non compaiono post di vita privata ma principalmente scatti o video professionali.

La perdita delle sorelle e il primo bacio

In un'intervista Drusilla Foer ha raccontato della sua infanzia. Ha perso le sue sorelle in un'incidente aereo, con lei è rimasto un fratello maggiore.

Eravamo quattro fratelli, un fratello maggiore e due gemelle. Queste ultime due non ci sono più, sono morte in un incidente aereo. Ero una bambina lunga, senza forme, la mia visione di quel periodo era limitata al mio aspetto seduttivo pari ad un oleogramma. Mi piacevano dei ragazzi.

Il suo primo bacio l'ha dato ad una ragazza, era la figlia della governante: "La guardavo per ore, eravamo amiche. Lei mi diede un bacio e io lì pensai che avrei baciato solo donne. Dopo ho cambiato idea, ho baciato chiunque".

La governante Ornella

La nobildonna toscana è diventato popolare sui social grazie alle telefonate esilaranti con la governante Ornella. Il personaggio immaginario con cui litiga animatamente è la sua fidata domestica e suo punto di riferimento: "A lei devo tutta la solidità che posseggo, che è direttamente proporzionale alla crudeltà che la caratterizza" scrive nella sua presentazione del sito web.