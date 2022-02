La vita privata di Fabrizio Moro, l’ex fidanzata Giada Domenicone e i figli Anita e Libero Mobrici Fabrizio Moro è tra i Big al Festival di Sanremo 2022 con Sei tu. La sua vita è divisa tra la passione per la musica e l’amore per i figli, Anita e Libero Mobrici: le curiosità sulla vita privata del cantante.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fabrizio Moro è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2022, in programma su Rai Uno dal 1 al 5 febbraio, con il brano Sei tu. Quello dell'Ariston non è un palco nuovo per lui che nel 2018 ha trionfato con Non mi avete fatto niente. La musica lo ha salvato dalla droga da cui è stato dipendente anni fa, come raccontato in un'intervista: "Mi salvai grazie al desiderio di realizzarmi attraverso la passione per la musica". Ha trovato la via di uscita anche grazie al desiderio di diventare genitore. Oggi Fabrizio Morbici, in arte Moro, è papà di due bambini, Anita e Libero, nati dalla passata relazione con Giada Domenicone: dopo la fine della storia con l'artista romana, il cantante non ha più fatto trapelare informazioni riguardo la sua vita privata.

Chi è Giada Domenicone, ex di Fabrizio Moro e madre dei suoi figli

Giada Domenicone

In un'intervista rilasciata a Repubblica nel 2020, Fabrizio Moro raccontava di essere rimasto solo a 45 anni, senza amore, ma con due splendidi figli. La storia con Giada Domenicone, architetto di interni ed artista classe '83, è durata a lungo e gli ha regalato Libero, nato nel 2009, e Anita, nel 2013. Il cantante ha sempre mantenuto lontana dalle luci dei riflettori la sua vita privata ma non ha mai nascosto l'amore incondizionato che prova per loro:

La gioia di diventare padre mi ha dato equilibrio e la nascita di mia figlia mi ha fatto capire che è lei la donna che amerò di più nella mia vita.

Per la secondogenita ha scritto e cantato la canzone Portami via, uno dei grandi successi del cantante presentato al Festival di Sanremo nel 2017.

Leggi anche Perché Ornella Muti è stata la prima delusione del Festival di Sanremo

La vita privata di Fabrizio Moro

Oggi a quanto pare nessuna donna fa battere il cuore del cantante. Fabrizio Moro non ha mai amato rendere pubblica la sua vita sentimentale ma dopo la rottura con Giada Domenicone ha più volte fatto sapere di essere single. "Sono single. Il mio problema è che mi innamoro, ma condividere la vita di coppia è molto complicato per chi mi sta accanto. Soprattutto perché andando avanti con gli anni sto diventando un rompic***ioni. È difficile, me ne rendo conto" ha rivelato a Vanity Fair. Eppure, nell'estate 2021 è stato paparazzato mano nella mano con Roberta Marcis, secondo quanto rivela il portale Veryinutilpeople. Nessuno dei due ha mai reso pubblica la loro presunta storia che, qualora fosse reale, risulterebbe davvero segreta.