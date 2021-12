“Non mi chiamano mamma e ne soffro”, la rivelazione di Luciana Littizzetto sui figli in affido Luciana Littizzetto, ospite per la prima volta a Verissimo, affronta il dibattito sul percorso di affido dei suoi figli.

Luciana Littizzetto, ospite per la prima volta a Verissimo, affronta il dibattito sul percorso di affido dei suoi figli. Racconta aneddoti già sviscerati in altre sedi, come l'apporto fondamentale di Maria De Filippi che ha condizionato la scelta di crescere due figli già grandi, i suoi Jordan e Vanessa.

Le rivelazioni di Luciana Littizzetto

Nel corso della sua intervista a "Verissimo", nella puntata di sabato 18 dicembre, Luciana Littizzetto spiega: "Tutto è iniziato grazie a un incontro con Maria De Filippi io ero preoccupata di fare una scelta del genere, lei mi disse: ma cosa te ne frega farai la mamma come sai farla tu. Questa sua riflessione è girata nella mia testa e sono arrivati Jordan e Vanessa".

Il primo incontro con Jordan e Vanessa

Luciana Littizzetto racconta così il primo incontro con Jordan e Vanessa, i suoi figli in affido: "Il primo incontro con loro è avvenuto a Milano e fu molto emozionante. La prima volta che li ho visti si pestavano come fabbri, da allora non hanno mai smesso". Oggi, Jordan e Vanessa, sono diventati grandi: hanno 24 anni e 27 anni.

Luciana Littizzetto e il rapporto con Jordan e Vanessa

Poi si parla del rapporto che lega Luciana Littizzetto a Jordan e Vanessa. La comica torinese ha raccontato di soffrire per un aspetto: il fatto di non essere chiamata "mamma", perché loro sono stati adottati che erano già molto grandi. Ecco cosa ha dichiarato a Verissimo: "All'inizio ne soffrivo di più, oggi li capisco. La differenza tra l'adozione e l'affido sta anche nel fatto che i figli in affido, spesso, conoscono i veri genitori e loro due l'hanno conosciuta. Mi chiamano mamma quando sono con i loro amici e al di fuori della famiglia, ma quando si rivolgono a me mi chiamano Lù. Per loro, io sono Lù. E pazienza, non si può avere tutto nella vita".