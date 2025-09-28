Magalli risponde a Katia Ricciarelli: “Ho riferito quanto mi disse Baudo. A me uno schiaffo? Vuoi solo polemica”

Giancarlo Magalli ha risposto a Katia Ricciarelli, che a Verissimo aveva dichiarato di volergli dare uno schiaffo per le sue parole su Pippo Baudo. Il diretto interessato ha smentito: “Ho solo riferito quanto mi disse lui. Non credo mi prenderesti a sberle, vuoi mantenere viva la polemica”.

Botta e risposta tra Katia Ricciarelli e Giancarlo Magalli. La cantante ha dichiarato a Verissimo di voler "dare una sberla" al noto conduttore per via delle sua dichiarazioni su Pippo Baudo, che ritiene infondate e cattive. Immediata la replica di Magalli tramite un lungo post pubblicato su Facebook: "Tu hai detto alla Toffanin che vorresti prendermi a sberle. A questo non credo. Penso piuttosto che ti interessi mantenere viva una polemica che ti consente di andare ospite, penso retribuita, in vari programmi".

La risposta di Giancarlo Magalli a Katia Ricciarelli

Giancarlo Magalli ha scelto Facebook per rispondere alle recenti dichiarazioni di Katia Ricciarelli. Il conduttore si è esposto pubblicamente con "il desiderio di correggere alcune imprecisioni" riguardo il racconto fatto dalla cantante a Silvia Toffanin. Le "imprecisioni", in particolare, riguardano Pippo Baudo: Ricciarelli sosteneva di non poter parlare al telefono direttamente con l'ex marito ma solo tramite la mediazione della segretaria Dina Minna, versione invece smentita da Magalli: "Ho solo detto che trovavo curioso che per parlare con Pippo tu ricorressi alla mediazione di Dina, che tu non hai mai amato molto, invece di chiamarlo sul suo numero privato, del quale avresti dovuto essere in possesso".

Poi il riferimento all'episodio dell'ospedale: Ricciarelli sostiene di non essere stata avvertita dell'operazione di Baudo, mentre Magalli riferisce che si è presentata solo tre giorni dopo l'intervento e che questo li ha portati a discutere poi animatamente. "Ho solo riferito quanto mi disse Pippo all’epoca: che tu, nonostante fossi stata avvertita ti presentasti in ospedale solo tre giorni dopo l’operazione. Lui si infuriò e ne nacque un litigio che sfociò poi nella separazione. Nessun attacco personale a te", ha chiarito il conduttore.

La versione di Giancarlo Magalli e quella di Katia Ricciarelli

Dopo la morte di pippo Baudo, avvenuta lo scorso 16 agosto, Giancarlo Magalli aveva attaccato pubblicamente Katia Ricciarelli, facendo riferimento a un episodio accaduto tra lei e l'ex marito. Secondo la sua versione, tra i due il rapporto si rovinò quando Baudo fu ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano: nonostante l'ex moglie sapesse dell'operazione, si sarebbe presentata solo tre giorni. Ad assisterlo la segretaria Dina Minna. Il conduttore avrebbe poi cacciato Ricciarelli, infuriato per la sua assenza.

Diversa è la versione di Ricciarelli, recentemente raccontata a Verissimo. "La cattiveria non la tollero, non è stato corretto, non era al corrente di tante cose", ha spiegato. Stando alle sue parole, non è vero che era impegnata a "giocare d'azzardo", ma Minna non l'aveva avvisata del fatto che l'intervento fosse stato anticipato. "Ora non voglio più dire niente a nessuno, voglio stare da sola e soffrire. Se avessi saputo prima tante cose, forse non mi sarei neanche sposata", ha concluso.