Katia Ricciarelli: “Non sapevo Pippo Baudo avesse un figlio, non mi sarei sposata. A Magalli darei uno schiaffo”

Katia Ricciarelli è tornata a parlare dell’ex marito Pippo Baudo dopo le critiche ricevute in seguito alla sua morte: “Non sapevo che avesse un figlio. Se me l’avesse detto prima, forse non mi sarei neanche sposata”. E sulle accuse di Giancarlo Magalli: “Se capita una sberla gliela do”.

Katia Ricciarelli è tornata a parlare dell'ex marito Pippo Baudo, morto lo scorso 16 agosto all'età di 89 anni. La cantante ha voluto rispondere a tutte le accuse ricevute nelle ultime settimane, soprattutto da parte di Giancarlo Magalli, spiegando di essere "triste, delusa e arrabbiata" per tutto quello che le è stato detto alle spalle, in particolare da parte di persone che riteneva amiche. "Mi dispiace che tante cose le sono venute a sapere solo dopo tanti anni".

Katia Riccarelli: "Baudo doveva dirmi di avere un figlio, non sapevo niente"

Ospite di Verissimo, nella puntata del 28 settembre, Katia Ricciarelli ha raccontato a Silvia Toffanin di aver sofferto a lungo dopo la morte di Baudo e di essere piuttosto delusa dal suo comportamento. Nonostante i tanti anni passati da marito e moglie, la cantante non sapeva che il conduttore avesse un figlio, Alex Baudo. "Non ci sono perché che tengano, doveva dirmelo prima di farmi dire sì al matrimonio. Fino in fondo, mi ha detto che non sapeva niente di lui. Mi sento tradita e offesa come moglie e come donna", ha spiegato.

Riccairelli ha anche rivelato che, durante il matrimonio con Baudo, assunse un investigatore privato per farlo seguire: "Certe cose strane non mi andavano giù. È venuta fuori che aveva due appartamenti intestati alla signorina segretaria, mi disse che era brava e fedele. Ci sono rimasta malissimo". Quanto all'argomento eredità, non ne ha mai voluto sapere niente: "Non ne voglio parlare, non ho mai avuto bisogno di niente. Perché ho ricevuto una diffida allora non devo parlare? Non ci penso proprio. Non sono stata rispettata come donna e moglie, tante persone sapevano e non hanno detto nulla".

Katia Ricciarelli risponde alla accuse di Magalli: "Se capita gli do una sberla"

Katia Ricciarelli ha voluto rispondere anche alla recenti accuse di Giancarlo Magalli nei suoi confronti. Il conduttore de I Fatti Vostri aveva raccontato che lei lasciò solo Pippo Baudo mentre eras in ospedale e le piaceva giocare d'azzardo. "Volevo dire al signor Magalli, prima di parlare e sparlare, di pensare ai cavoli suoi. La cattiveria non la tollero, non è stato corretto, non era al corrente di tante cose", ha spiegato Ricciarelli. E delusa e arrabbiata dalle dichiarazioni ha poi aggiunto: "Non sono una persona violenta, però se capita una bella sberla gliela dò".

La cantante ha anche fatto chiarezza sull'episodio in questione, spiegando perché non era stata presente all'operazione di Baudo: non è vero che era impegnata a "giocare d'azzardo", ma la segretaria non l'aveva avvisata del fatto che l'intervento fosse stato anticipato. "Ora non voglio più dire niente a nessuno, voglio stare da sola e soffrire. Se avessi saputo prima tante cose, forse non mi sarei neanche sposata. Ho pianto tanto", ha concluso ancora con le lacrime agli occhi.