Katia Ricciarelli: “Pippo Baudo isolato dalla sua segretaria, anche il figlio si era sfogato con me”

Katia Ricciarelli torna a parlare della morte di Pippo Baudo e lo fa nel salotto di Verissimo. Ricciarelli, che era stata sposata ccon Baudo per diversi anni prima della separazione, racconta di come abbia appreso della morte del conduttore, sottolineando di non essere stata messa al corrente e continuando a muovere accuse all'entourage di Baudo, nonostante pochi giorni fa sia stata diffidata da Dina Minna, storica assistente di Baudo.

Le parole di Ricciarelli a Verissimo

"Non ha alcun senso, della sua morte io non ho saputo nulla dal suo entourage, ma dai messaggi di condoglianze che mi arrivavano", dice Ricciarelli a Toffanin: "Ho quasi pensato fosse uno scherzo, una notizia falsa. È vero che eravamo separati, ma il fatto di esserci reciprocamente dava a me una sicurezza e credo fosse anche per lui così […] Devo farmi forza, ma ho capito che il lavoro è un toccasana". Ricciarelli ha proseguito raccontando le emozioni di quelle ore e parla di un Baudo "imprigionato", dicendosi determinata ad andare a fondo: "Adesso è appena successo ma io voglio rendere giustizia", chiosa parlando di un Baudo "imprigionato".

Le accuse a Dina Minna

Ricciarelli ha criticato proprio Dina Minna, spiegando che il presunto isolamento di Baudo non riguardasse solo lei, ma anche i figli del conduttore: "Alla camera ardente ho visto la segretaria, era in lacrime lei, dicevo perché non mi hai telefonato? È stato isolato da tutti. Tutti dicono la stessa cosa, c'è chi fa finta di averlo sentito […] Anche il figlio, si era sfogato con me. Nemmeno lui era stato avvisato, è stato messo da parte. Io l'ho visto piangere. Io non dico bugie".

Ricciarelli ha raccontato quindi del rapporto con Baudo, della difficoltà che hanno portato alla separazione: "Quando ci vedevamo dopo un mese che eravamo lontani lui guardava la tv, è stata la mia grande rivale". Sul vizio del gioco ha aggiunto: "Era un periodo che stavo sempre sola non sapevo che fare, mi divertivo a giocare e comunque non ho mai perso i suoi soldi. Il silenzio, non avere nulla da dire è stato il problema'‘. A segnare la fine, in un certo senso, il fatto di non avere avuto figli: "La nostra fortuna sarebbe stata di avere un figlio, sono stata sfortunata anche in quel senso".

La storia tra Ricciarelli e Baudo: "L'ho amato tanto"

Ricciarelli non nega, tuttavia, che la relazione ventennale con Baudo abbia segnato la sua vita anche in positivo: "L'ho amato tanto, mi piaceva la sua apertura mentale di intelligenza, di cultura. Gli vorrei dire che siamo stati degli stupidini, ci siamo sposati pensando che sarebbe stata l'ultima tappa e i problemi si potevano risolvere. Mi dispiace che se ne sia andato praticamente da solo. Se lo avessi saputo prima sarei andata da lui, avrei buttato giù la porta. È brutto farlo morire solo quando sarei potuta essere lì, in questa situazione non perdonerò mai e verrà un giorno che i conti torneranno perchè i conti tornano sempre".