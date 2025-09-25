Magalli: “Katia Ricciarelli lasciò Pippo Baudo da solo in ospedale. Lei era al casinò, le piaceva giocare”

È durissimo l’attacco che Giancarlo Magalli ha sferrato a Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo. Dopo avere preso le difese di Dina Minna, l’assistente cui Baudo ha lasciato parte del suo patrimonio, l’ex conduttore Rai è tornato a parlare della cantante lirica utilizzando toni ancora più aspri rispetto al passato. Magalli ha raccontato quelle che, a suo dire, sarebbero le vere ragioni dietro il divorzio tra i due ex coniugi. Secondo la sua versione, Ricciarelli avrebbe lasciato Baudo da solo in ospedale per recarsi in Croazia a giocare al casinò.

Il racconto di Magalli: “Pippo la cacciò dall’ospedale”

Secondo la versione resa nota da Magalli, la rottura insanabile tra i due si consumò durante un ricovero di Baudo al San Raffaele di Milano. Sebbene fosse a conoscenza dell’operazione cui il marito avrebbe dovuto essere sottoposto, Katia – sostiene l’ex volto Rai – si sarebbe presentata in ospedale solo tre giorni dopo, trovando l’ex marito assistito da Dina. Baudo, infuriato per l’assenza della moglie, l’avrebbe cacciata dall’ospedale.

Interpellato dal settimanale Oggi sulle ragioni del ritardo, Magalli non ha dubbi: “Le piaceva il gioco, lo ha ammesso lei stessa e presumibilmente era in Croazia a giocare. Era finita nel giro di questi casinò oltre frontiera. Le pagavano viaggio e soggiorno, tanto poi sapevano che li avrebbero recuperati, con gli interessi, al tavolo da gioco”. Baudo, profondamente deluso dal mancato sostegno, avrebbe chiesto alla moglie di andarsene. Ricciarelli, offesa, gli avrebbe quindi fatto recapitare tramite il suo avvocato la richiesta di separazione. “Raramente ho visto Pippo così infuriato come in quell’occasione”, ha aggiunto Magalli.

Il rapporto di Katia Ricciarelli con il gioco d’azzardo

La soprano ha ammesso in passato la sua passione per il gioco, pur precisando di non essere mai stata vittima di ludopatia. A conquistarla sarebbero state soprattutto le slot machine, con le quali – raccontò lei stessa – vinse in una sola sera 150mila euro. Mai eccessive, invece, le perdite: secondo Ricciarelli, la cifra più alta mai persa non avrebbe superato i 5mila euro.