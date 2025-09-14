Perché Dina Minna ha diffidato Katia Ricciarelli: come erano i rapporti tra Pippo Baudo e l’ex moglie

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono stati sposati 18 anni, per poi divorziare nel 2004. La soprano ha dichiarato che negli ultimi anni avrebbe avuto difficoltà a sentire l’ex marito, perché i contatti erano mediati dall’assistente Dina Minna. La donna, nel testamento del conduttore, ha deciso di diffidare la soprano.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono stati sposati per diciotto anni, poi, nel 2004 decisero di divorziare, prendendo così strade diverse. Negli ultimi 35 anni della sua vita, il noto conduttore è stato seguito con solerzia da Dina Minna, sua segretaria personale. Stando a quanto raccontato dall'artista, i rapporti con il suo ex marito erano sempre mediati dalla sua assistente, tanto che spesso non sarebbe riuscita a sentirlo, sebbene provasse a chiamarlo. Quest'ultima, dopo le ultime affermazioni della cantante, l'ha diffidata.

Il matrimonio finito di Katia Ricciarelli e Pippo Baudo

Le nozze tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono state celebrare il 19 gennaio 1986 a Militello, paese natale del conduttore tv. In una intervista a Verissimo, la soprano aveva dichiarato: "È stato l'amore della mia maturità, mi sarebbe piaciuto invecchiare con lui". Dopo la notizia della scomparsa, all'Adnkronos aveva

Ci siamo sposati per amore. E io ho sempre detto che Pippo era stato il numero 1 è una persona straordinaria dal punto di vista professionale.

Dopo 18 anni insieme, però, complici anche i loro impegni lavorativi, decisero di separarsi. "Non ho mai più avuto una storia dopo di lui" rivelò la soprano sempre a Verissimo.

I rapporti tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo prima della morte

Da quando si lasciarono nel 2004, i due non ebbero rapporti frequenti, anzi, nella suddetta intervista a Verissimo, Ricciarelli rivelò: "Se dovesse mai avere bisogno di me, lui lo sa, io correrei al suo fianco in qualsiasi momento". Dopo la scomparsa del conduttore, scoperta dalla televisione e non tramite un contatto personale, la soprano ha dichiarato di aver incontrato spesso difficoltà nel sentirlo: "Dovevo sempre passare per la sua assistente, Dina" e ha poi aggiunto:

Credo che Pippo non avesse attorno a lui le persone giuste. Una volta mi disse di averle intestato due appartamenti di Roma. Io rimasi colpita e gli chiesi come mai. Mi rispose: "È buona e mi sta vicino". Questo le fa capire tutto.

Cosa è successo tra Katia Ricciarelli e Dina Minna dopo il testamento

Nel frattempo, dopo le notizie emerse in merito al testamento di Pippo Baudo, in cui figura anche Dina Minna, a parlare è stata proprio Katia Ricciarelli che ha ritenuto ingiusto che la donna abbia recepito la stessa eredità dei due figli di Baudo. È giunta, quindi, la decisione da parte dell'assistente del conduttore di diffidare la cantante. Seguita dall'avvocato Jacopo Pensa, la donna sostiene che fosse stato proprio Baudo a voler chiudere ogni contatto con la ex moglie, sottolineando che ogni sua azione era solo in risposta alle richieste del maestro della tv e non sue iniziative.