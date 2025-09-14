spettacolo
video suggerito
video suggerito

Perché Dina Minna ha diffidato Katia Ricciarelli: come erano i rapporti tra Pippo Baudo e l’ex moglie

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono stati sposati 18 anni, per poi divorziare nel 2004. La soprano ha dichiarato che negli ultimi anni avrebbe avuto difficoltà a sentire l’ex marito, perché i contatti erano mediati dall’assistente Dina Minna. La donna, nel testamento del conduttore, ha deciso di diffidare la soprano.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Ilaria Costabile
1 CONDIVISIONI
Immagine

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono stati sposati per diciotto anni, poi, nel 2004 decisero di divorziare, prendendo così strade diverse. Negli ultimi 35 anni della sua vita, il noto conduttore è stato seguito con solerzia da Dina Minna, sua segretaria personale. Stando a quanto raccontato dall'artista, i rapporti con il suo ex marito erano sempre mediati dalla sua assistente, tanto che spesso non sarebbe riuscita a sentirlo, sebbene provasse a chiamarlo. Quest'ultima, dopo le ultime affermazioni della cantante, l'ha diffidata.

Il matrimonio finito di Katia Ricciarelli e Pippo Baudo

Le nozze tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono state celebrare il 19 gennaio 1986 a Militello, paese natale del conduttore tv. In una intervista a Verissimo, la soprano aveva dichiarato: "È stato l'amore della mia maturità, mi sarebbe piaciuto invecchiare con lui". Dopo la notizia della scomparsa, all'Adnkronos aveva

Ci siamo sposati per amore. E io ho sempre detto che Pippo era stato il numero 1 è una persona straordinaria dal punto di vista professionale.

Dopo 18 anni insieme, però, complici anche i loro impegni lavorativi, decisero di separarsi. "Non ho mai più avuto una storia dopo di lui" rivelò la soprano sempre a Verissimo.

Leggi anche
Katia Ricciarelli commenta la diffida di Dina Minna, assistente di Baudo: "Io non ho offeso nessuno"

I rapporti tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo prima della morte

Da quando si lasciarono nel 2004, i due non ebbero rapporti frequenti, anzi, nella suddetta intervista a Verissimo, Ricciarelli rivelò: "Se dovesse mai avere bisogno di me, lui lo sa, io correrei al suo fianco in qualsiasi momento". Dopo la scomparsa del conduttore, scoperta dalla televisione e non tramite un contatto personale, la soprano ha dichiarato di aver incontrato spesso difficoltà nel sentirlo: "Dovevo sempre passare per la sua assistente, Dina" e ha poi aggiunto:

Credo che Pippo non avesse attorno a lui le persone giuste. Una volta mi disse di averle intestato due appartamenti di Roma. Io rimasi colpita e gli chiesi come mai. Mi rispose: "È buona e mi sta vicino". Questo le fa capire tutto.

Cosa è successo tra Katia Ricciarelli e Dina Minna dopo il testamento

Nel frattempo, dopo le notizie emerse in merito al testamento di Pippo Baudo, in cui figura anche Dina Minna, a parlare è stata proprio Katia Ricciarelli che ha ritenuto  ingiusto che la donna abbia recepito la stessa eredità dei due figli di Baudo. È giunta, quindi, la decisione da parte dell'assistente del conduttore di diffidare la cantante. Seguita dall'avvocato Jacopo Pensa, la donna sostiene che fosse stato proprio Baudo a voler chiudere ogni contatto con la ex moglie, sottolineando che ogni sua azione era solo in risposta alle richieste del maestro della tv e non sue iniziative.

Personaggi
1 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Maria Antonietta del primo GF: “Trovavo biglietti nascosti nel prosciutto. Dopo mi proposero i calendari, scelsi altro"
"Credevo che il GF fosse un quiz. Appena entrai in Casa corsi in bagno"
"Il cambio tra lira ed euro mi impedì di guadagnare di più dal reality"
Cosa fa oggi: "Mi cimento in illustrazioni, nella pittura e in corsi di acquerello"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views