Katia Ricciarelli: “Per sentire Pippo Baudo dovevo passare da Dina Minna, le ha intestato due appartamenti a Roma”

Katia Ricciarelli non riesce ad accettare il fatto che l'entourage di Pippo Baudo non l'abbia informata tempestivamente della sua morte. In una nuova intervista punta il dito contro l'assistente del conduttore, Dina Minna, che da sempre è definita come l'angelo custode del re della televisione italiana. È vero che Ricciarelli e Baudo hanno condiviso una lunga storia d'amore, ma da tempo i rapporti si erano interrotti.

Le parole di Katia Ricciarelli su Dina Minna, assistente di Pippo Baudo

Katia Ricciarelli, in un'intervista rilasciata a Giovanni Terzi per il settimanale Gente, è tornata a esprimere il suo disappunto per non essere stata informata tempestivamente della morte di Pippo Baudo, avvenuta lo scorso 16 agosto all'età di 89 anni. Sostiene di avere appreso la tragica notizia dalla televisione: "Nessuna delle persone che stavano attorno a lui ha avuto l'accortezza di telefonarmi per avvisarmi". La soprano ha spiegato che per parlare con lui quando ancora poteva farlo, doveva passare attraverso l'assistente Dina Minna. A suo dire, il conduttore le avrebbe confidato di avere intestato due appartamenti alla donna, perché gli stava vicino:

Per sentirlo dovevo passare attraverso la sua assistente Dina. Credo che Pippo non avesse attorno a lui le persone giuste. Una volta mi disse di averle intestato due appartamenti di Roma. Io rimasi colpita e gli chiesi come mai. Mi rispose: "È buona e mi sta vicino". Questo le fa capire tutto.

Katia Ricciarelli ha anche menzionato un episodio che l'ha delusa particolarmente. La informarono che Pippo Baudo avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. Quando arrivò in ospedale, l'intervento era già stato fatto. Per lei, il fatto di essere stata tenuta "all'oscuro di tutto" ha rappresentato "un grande dolore".

La storia d'amore di Katia Ricciarelli e Pippo Baudo

Katia Ricciarelli ha parlato con grande affetto della lunga storia d'amore con Pippo Baudo: "L'ho amato moltissimo e non l'ho mai dimenticato". Lo ha descritto come un uomo romantico, che amava sorprenderla con gesti inaspettati. Le donava grandi mazzi di rose rosse. Inizialmente, la soprano era convinta che si sarebbe trattato solo di una fugace relazione e invece è nato un grande amore e un matrimonio durato diciotto anni, dal 1986 al 2004:

Una sera a Roma mi chiese di mangiare insieme ma finimmo la serata in un albergo vicino al Quirinale. Mi dissi che sarebbe stata l'avventura di una notte e invece è stato un grande e meraviglioso amore.

È convinta che il matrimonio sia finito perché i rispettivi impegni lavorativi li portavano a vedersi sempre meno. La lontananza ha incrinato il rapporto fino al divorzio ottenuto nel 2007.