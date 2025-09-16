Magalli: “Ero presente quando Pippo Baudo disse alla sua assistente che non voleva parlare con Katia Ricciarelli”

La versione di Dina Minna a proposito della volontà di Pippo Baudo di non avere più contatti con l’ex moglie Katia Ricciarelli è stata confermata da Giancarlo Magalli. Il conduttore Rai, grande amico del collega scomparso, è intervenuto nell’ultima puntata de La volta buona dove, davanti a Caterina Balivo, ha raccontato di avere assistito al momento in cui Baudo impedì alla sua assistente di comunicare alla soprano il suo numero di telefono privato.

Giancarlo Magalli: “Baudo non volle dare il suo numero a Katia Ricciarelli”

Confermando quanto già anticipato dall’assistente – cui Baudo era legato come a una figlia – Magalli ha ribadito che fu proprio Pippo a non volere rapporti con Ricciarelli, contrariamente a quanto la cantante aveva sostenuto nell’intervista rilasciata a Verissimo con Silvia Toffanin. “Io avevo il numero di Dina e il numero privato di Pippo. Un numero che dava a chi voleva. Effettivamente a Katia non voleva darlo, e aveva detto a Dina ‘Non me la passare quando chiama’”. La decisione di interrompere i contatti con l’ex moglie, dunque, sarebbe stata del conduttore stesso, mentre Dina si sarebbe limitata a eseguire le sue istruzioni.

La versione di Magalli sulla presunta solitudine di Baudo

Magalli ha inoltre raccontato di avere frequentato Pippo fino agli ultimi tempi, un privilegio che – a suo dire – gli consente di smentire quanto affermato dalla soprano sulla presunta solitudine dell’ex marito. Baudo, secondo il conduttore, continuò infatti a vedere e sentire i suoi amici più cari, senza alcuna interferenza da parte di Minna. Anche i figli di Pippo sembrano sostenere la donna, al di là della decisione del presentatore di equipararla ai suoi eredi nel testamento: a provarlo è stato l’abbraccio tra Minna e Tiziana, la figlia di Baudo, di fronte alla bara del conduttore durante la camera ardente a Roma. Per il momento, Minna ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione per chiarire la sua posizione e raccontare il rapporto con il presentatore Rai scomparso.