spettacolo
video suggerito
video suggerito

Magalli: “Ero presente quando Pippo Baudo disse alla sua assistente che non voleva parlare con Katia Ricciarelli”

Giancarlo Magalli, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ha confermato la versione dei fatti di Dina Minna, l’assistente di Pippo Baudo accusata da Katia Ricciarelli di averlo isolato da tutti.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Stefania Rocco
1 CONDIVISIONI
Immagine

La versione di Dina Minna a proposito della volontà di Pippo Baudo di non avere più contatti con l’ex moglie Katia Ricciarelli è stata confermata da Giancarlo Magalli. Il conduttore Rai, grande amico del collega scomparso, è intervenuto nell’ultima puntata de La volta buona dove, davanti a Caterina Balivo, ha raccontato di avere assistito al momento in cui Baudo impedì alla sua assistente di comunicare alla soprano il suo numero di telefono privato.

Giancarlo Magalli: “Baudo non volle dare il suo numero a Katia Ricciarelli”

Confermando quanto già anticipato dall’assistente – cui Baudo era legato come a una figlia – Magalli ha ribadito che fu proprio Pippo a non volere rapporti con Ricciarelli, contrariamente a quanto la cantante aveva sostenuto nell’intervista rilasciata a Verissimo con Silvia Toffanin. “Io avevo il numero di Dina e il numero privato di Pippo. Un numero che dava a chi voleva. Effettivamente a Katia non voleva darlo, e aveva detto a Dina ‘Non me la passare quando chiama’”. La decisione di interrompere i contatti con l’ex moglie, dunque, sarebbe stata del conduttore stesso, mentre Dina si sarebbe limitata a eseguire le sue istruzioni.

La versione di Magalli sulla presunta solitudine di Baudo

Magalli ha inoltre raccontato di avere frequentato Pippo fino agli ultimi tempi, un privilegio che – a suo dire – gli consente di smentire quanto affermato dalla soprano sulla presunta solitudine dell’ex marito. Baudo, secondo il conduttore, continuò infatti a vedere e sentire i suoi amici più cari, senza alcuna interferenza da parte di Minna. Anche i figli di Pippo sembrano sostenere la donna, al di là della decisione del presentatore di equipararla ai suoi eredi nel testamento: a provarlo è stato l’abbraccio tra Minna e Tiziana, la figlia di Baudo, di fronte alla bara del conduttore durante la camera ardente a Roma. Per il momento, Minna ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione per chiarire la sua posizione e raccontare il rapporto con il presentatore Rai scomparso.

Personaggi
1 CONDIVISIONI
Immagine
Morto Robert Redford, la leggenda del cinema americano aveva 89 anni
Fu protagonista di film epocali: da La Stangata a Tutti gli uomini del Presidente
Robert Redford e la malattia: l'infezione all'orecchio e la poliomielite
La vita privata: i due matrimoni e la perdita dei due figli
Cambia la programmazione TV: i suoi film in onda su Rai, Mediaset, Sky e La7D
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views