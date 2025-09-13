spettacolo
video suggerito
video suggerito

Katia Ricciarelli commenta la diffida di Dina Minna, assistente di Baudo: “Io non ho offeso nessuno”

Katia Ricciarelli ha rotto il silenzio sulla diffida arrivatale da Dina Minna. La donna è stata per anni segretaria del suo ex marito Pippo Baudo ed è stata inclusa nel testamento. La soprano ha spiegato: “Non ne sapevo nulla, non ho offeso nessuno”.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Elisabetta Murina
0 CONDIVISIONI
Immagine

Katia Ricciarelli ha rotto il silenzio sulla diffida arrivatale da Dina Minna. La donna è stata l'assistente del suo ex marito Pippo Baudo, morto lo scorso 16 agosto, per oltre 30 anni. A lei il noto conduttore ha deciso di lasciare una parte del suo patrimonio, diviso con gli altri figli, come è stato reso noto dal testamento.

Il commento di Katia Ricciarelli sulla diffida

Katia Ricciarelli ha affidato all‘Adnkronos il primo commento sulla vicenda, in particolare sulla diffida che le è stata recapitata da Dina Mina. La soprano, in passato moglie di Pippo Baudo, ha precisato di non esserne stata a conoscenza fino a questo momento: "Non avevo letto, lo apprendo adesso e se c'è una diffida non dico nulla". Infine ha concluso: "Rispetto le diffide, ma io non ho offeso nessuno". Dopo che il testamento del conduttore era stato reso noto, Ricciarelli aveva espresso amareggiata la sua opinione: "Non ritengo giusto che la segretaria abbia avuto la stessa frazione di eredità dei figli veri. È stato un padre per lei? A me non risulta". 

Perché Dina Minna ha diffidato Katia Ricciarelli

Circa un mese dopo la morte di Pippo Baudo, è stato reso noto il suo testamento. Il patrimonio del noto conduttore si aggira intorno ai 10 milioni di euro, che ha deciso di dividere in parti uguali tra i suoi figli Tiziana e Alessandro e la segretaria Dina Minna. Una scelta che ha sorpreso e amareggiato Ricciarelli, ex moglie di Baudo, la quale non lo ritiene giusto. A spiegare i motivi della diffida è stato il legale di Minna, Jacopo Pensa, precisando che l'intento è quello di ‘mettere un freno' alle dichiarazioni pubbliche della soprano, comprese quelle che potrebbe rilasciare a Verissimo, dove sarà ospite il 14 settembre. In realtà, però, la puntata è stata registrata prima della diffida, quindi questo non comporterebbe nessun obbligo da parte dell'intervistata.

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Monica Bertini: "Non faccio il Fantacalcio per tutelare l'obiettività. Quei siti sessisti devono sparire"
Monica Bertini svela la nuova edizione di Pressing
"Napoli ancora favorito, Kean sarà il capocannoniere"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views