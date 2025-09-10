Il testamento di Pippo Baudo: l’eredità da 10 milioni di euro divisa tra i figli e la segretaria Dina Minna

Ieri a Bracciano si sono tenute le letture delle volontà testamentali di Pippo Baudo, morto lo scorso 16 agosto. Una grossa fetta di eredità dello storico conduttore è stata divisa in parti uguali tra i figli e la segretaria Dina Minna, che gli è stato vicino per 36 anni e fino alla sua morte.

Pippo Baudo ha deciso di destinare una fetta importante della sua eredità alla sua storica assistente, Dina Minna. Le volontà del celebre conduttore, morto a 89 anni lo scorso 16 agosto, sono state diffuse dal Messaggero dopo l'apertura del testamento ieri, a Bracciano, nello studio del notaio Renato Carraffa. La procedura è durata circa due ore, si legge, e ha visto presenti i figli Tiziana e Alessandro Baudo e la segretaria che per Baudo era parte integrante della famiglia. Gestiva tutti gli impegni del conduttore ed è stata al suo fianco fino agli ultimi giorni della sua vita, organizzando anche le fasi delicate delle esequie: a lei Baudo ha destinato quasi la stessa porzione di eredità andata ai figli.

L'eredità da circa 10 milioni di euro Pippo Baudo

L'eredità di Pippo Baudo si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro tra compensi legati al lavoro e le proprietà. Oltre ai compensi legati a Sanremo, i contratti televisivi e i diritti d'immagine, nell'eredità sono compresi un terreno a Fiano Romano, 10 terreni a Noto, sei a Siracusa e cinque case a Roma, una in zona Prati e altre in Centro. Lo scrive Open che fa sapere il valore di mercato delle proprietà che si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro. A Catania e in provincia, precisamente a Mascalucia, era socio inoltre di due aziende attive nella "costruzione di edifici residenziali e non residenziali".

Il testamento diviso tra i figli e la segretaria Dina Minna

Il Messaggero spiega che una fetta molto sostanziosa dell'eredità di Pippo Baudo è stata divisa in parti uguali tra Minna e i figli, Tiziana e Alessandro. Alla segretaria, tra le varie, ha intestato due appartamenti a Roma, così come ha anticipato Katia Ricciarelli in un'intervista rilasciata a fine agosto. Si legge che il conduttore abbia effettuato anche alcune donazioni, destinando parte del suo lascito a opere benefiche. Assente alla firma del testamento ieri l'avvocato Giorgio Assumma, amico fraterno del conduttore che, a metà agosto, ha confermato alla stampa la notizia della morte.

Katia Ricciarelli su Dina Minna: "Le ha intestato due appartamenti a Roma"

Assente ai funerali l'ex moglie Katia Ricciarelli, che si era sempre espressa con parole piccate nei confronti della segretaria Dina Minna. "Per parlare con Pippo dovevo passare per la sua assistente Dina", aveva dichiarato risentita, "Le aveva anche intestato due appartamenti a Roma. Gli chiesi perché e mi rispose che era buona e gli stava vicino. Questo fa capire tutto", concluse.