Pippo Baudo ha avuto due figli: chi sono e che lavoro fanno Alessandro e Tiziana

Alessandro e Tiziana Baudo, figli di Pippo Baudo

Pippo Baudo ha avuto un'intensa vita privata. Il conduttore, che è morto sabato 16 agosto, ha avuto due figli. Il primogenito, Alessandro, è nato nel 1962 dalla relazione con Mirella Adinolfi. Il conduttore lo ha riconosciuto nel 1996. E poi c'è Tiziana, nata nel 1970 dal matrimonio con Angela Lippi. Vediamo che lavoro fanno.

Chi è Alessandro Baudo, il figlio ritrovato

Alessandro Baudo è nato nel 1962 dalla relazione tra Mirella Adinolfi e Pippo Baudo. La donna era sposata con Tullio Formosa, un produttore radiofonico che lavorò prima in Rai poi alla CBC Canadian Broadcasting Company. Non erano tempi facili. Il divorzio era ancora illegale. Baudo spiegò al settimanale Gente perché inizialmente non potè riconoscere suo figlio: "Per l'adulterio era prevista la galera. Non potevamo conciliare la sua condizione di moglie e madre con la nostra relazione. Rimase con il marito e io accettai la sua decisione. Non avevo mezzi economici, né un lavoro stabile, che futuro potevo darle?". Riuscì a frequentare di nascosto Alessandro fino ai 4 anni. Il bambino lo considerava una sorta di zio. Poi, la famiglia di Alessandro si trasferì in Australia. Baudo raccontò che a quel punto avvertì il timore di averlo perso per sempre, ma quando Tullio Formosa si ammalò, Mirella Adinolfi ritenne opportuno dire la verità ad Alessandro. Ospite di Domenica Live, Alessandro raccontò: "Saperlo è stato uno shock, anch'io ero padre. Non provo rancore. Pippo è una persona pulita e onesta". Nel 2022, Alessandro annunciò la decisione di lasciare l'Australia e di tornare in Italia per stare vicino al padre. Alessandro ha un figlio, Sean, che ha reso Pippo Baudo bisnonno. Nella vita fa il musicista.

Chi è Tiziana Baudo

Tiziana Baudo è nata nel 1970 dal matrimonio tra Pippo Baudo e Angela Lippi. Ha preferito stare alla larga dalla luce dei riflettori. Ha due figli, i gemelli Nicholas e Nicole nati nel 2010. Ha lavorato come segretaria e assistente personale del padre e poi nel settore delle pubbliche relazioni e dell’organizzazione di eventi. La sua attività si è estesa anche in ambito discografico e radiofonico.