Perché Katia Ricciarelli non parteciperà ai funerali di Pippo Baudo in Sicilia: “Sono caduta, non sto bene”

I funerali di Pippo Baudo si terranno mercoledì 20 agosto a Militello Val di Catania. La cerimonia funebre avrà inizio alle 15:30 e sarà trasmessa in diretta da Rai1. Katia Ricciarelli non ci sarà. L'ex moglie del re della televisione italiana – morto lo scorso 16 agosto – ha presenziato alla camera ardente dove ha abbracciato in lacrime la figlia del presentatore, Tiziana. In queste ore ha fatto sapere perché non potrà essere presente al funerale.

Katia Ricciarelli assente al funerale di Pippo Baudo per problemi di salute

Katia Ricciarelli ha fatto sapere che non potrà presenziare al funerale di Pippo Baudo. In un'intervista rilasciata a La Verità, ha spiegato che Militello è troppo lontano per lei che nei giorni scorsi ha avuto un infortunio: “Non vado, non sto bene. L’altro giorno sono caduta e per non battere la testa mi sono incrinata una costola. Militello è troppo lontano". Militello è anche il luogo in cui il 18 gennaio del 1986, Pippo Baudo e Katia Ricciarelli diventarono marito e moglie. L'artista ha dichiarato di voler ricordare Militello com'era il giorno delle nozze: "Me lo porterò nella testa e nel cuore”.

L'abbraccio in lacrime con Tiziana, figlia di Pippo Baudo

Katia Ricciarelli, accompagnata dall'amica Mara Venier, si è recata alla camera ardente allestita presso il Teatro delle Vittorie per dare un ultimo saluto all'ex marito Pippo Baudo. L'artista non ha nascosto la sua delusione per non avere appreso della morte dell'ex marito dalle persone a lui vicine, in particolare si aspettava che glielo comunicasse la segretaria del conduttore, Dina Minna, la figlia Tiziana o l'avvocato Giorgio Assumma. E invece, lo ha saputo da alcuni messaggi di cordoglio ricevuti sul cellulare: "Era morto e non me l’avevano detto. L’ho trovata una cosa molto cattiva”. Ha chiarito, tuttavia, di non avercela con la figlia di Baudo, Tiziana, che ha abbracciato in lacrime nella camera ardente:

Ho dato un bacio alla bara e mi sono commossa pensando che dentro c’era lui. Ho dovuto sedermi. Mara (Venier, ndr) ha visto Tiziana e mi ha portato da lei. Ci siamo abbracciate, senza parlare. È strano che queste cose le facciamo davanti alla morte di una persona cara.