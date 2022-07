Il figlio di Pippo Baudo si trasferisce in Italia per stare vicino al padre: “Ha la sua bella età” “La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro’”, spiega Alessandro Baudo il figlio del conduttore che finora ha vissuto in Australia.

A cura di Giulia Turco

Il figlio di Pippo Baudo è tornato in Italia per stare vicino al padre. È lo stesso Alessandro Baudo a raccontarlo, in un’intervista al settimanale Di Più, nel corso della quale spiega di aver lasciato i suoi progetti di vita in Australia per poter correre dal padre in qualunque momento, senza dover fare il giro del mondo. Nessun grave problema di salute in vista, assicura, ma sicuramente l’età per il conduttore inizia a farsi sentire.

Il figlio di Pippo Baudo spiega la decisione di trasferirsi in Italia

“Ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante”, assicura Alessandro Baudo, il figlio del conduttore a lungo rimasto in segreto. "La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro’”. Si è trasferito a Terni, mentre il padre continua a vivere nella Capitale. In Australia ha cresciuto una famiglia, ha avuto un figlio di nome Sean, due nipoti e la madre Mirella, che oggi ha 91 Annie alla quale finora è sempre rimasto vicino.

Chi è Alessandro Baudo, il figlio di Pippo Baudo a lungo tenuto segreto

Nel 2017 Alessandro era stato in Italia per raccontare in tv la sua storia. Ospite di Domenica Live aveva ricordato suo padre Pippo come un uomo molto presente nella sua infanzia, nonostante non abbia mai saputo, da bambino, che si trattasse di suo padre. È cresciuto infatti con la madre Mirella Adinolfi e il marito Tullio Formosa: “Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Poppo era affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene”. Ha saputo la verità solo quando Tullio Formosa è venuto a mancare: "Saperlo è stato un po' uno shock, anch'io ero padre. Io non provo affatto rancore. Lo shock rimane però dopo un po' fai mente locale e recuperi. Poi ci siamo conosciuti…Pippo è una persona pulita e onesta".