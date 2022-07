Morto Paul Sorvino, il ricordo della figlia Mira: “Un padre meraviglioso, il mio cuore è lacerato” Mira Sorvino ha voluto ricordare con un messaggio via social il padre Paul Sorvino, scomparso il 25 luglio all’età di 83 anni: “Il mio cuore è lacerato. Era il padre più meraviglioso di tutti”.

A cura di Elisabetta Murina

Il 25 luglio è morto Paul Sorvino. L'attore italo americano, noto per il suo ruolo in Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese, aveva 83 anni. Poco dopo la notizia della scomparsa, arrivata tramite il sito americano TMZ, la figlia Mira ha voluto scrivere sui social un messaggio in ricordo del padre.

Le parole di Mira Sorvino in ricordo del padre

Mira Sorvino ha voluto ricordare il padre con un messaggio pubblicato sul suo profilo twitter. Ha 54 anni ed è nata dall'amore tra Paul Sorvino e Lorraine Ruth Davis. Ha un fratello e una sorella, Michael e Amanda. Ha seguito le orme paterne e di professione è infatti una attrice. Ha vinto l'Oscar e il Golden Globe come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in Mighty Aphrodite di Woody Allen. "Mio padre, il grande Paul Sorvino, è morto", sono le prime parole che ha scritto sul suo profilo social dopo la tragica notizia. E ha poi aggiunto: "Il mio cuore è lacerato: una vita di amore, gioia e saggezza con lui è finita. Era il padre più meraviglioso di tutti. Io lo amo così tanto".

La carriera di Paul Sorvino

Nato e cresciuto a Brooklyn, figlio di un immigrato italiano in America, Paul Sorvino è stato uno degli attori iconici del panorama di Hollywood. Si è fatto conoscere a livello internazionale per il suo ruolo del mafioso Paul Cicero in Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese del 1990. Nel corso della sua carriera ha recitato anche in Nixon (1995) e Romeo+ Juliet (1996), dove ha interpretato il personaggio di Fulgenico Capuleti. Prima di approdare al mondo del cinema, che lo ha reso celebre, sognava di diventare cantante d'opera, tanto che aveva studiato all'American Musical and Dramatic Academy di New York. La star soffriva di asma da diverso tempo che negli anni gli aveva causato non pochi problemi respiratori.