Jennie Garth ricorda Shannen Doherty: "Mai state l'una contro l'altra, ho il cuore spezzato" Jennie Garth, attrice che nell'iconica serie tv "Beverly Hills 90210" interpretava il ruolo di Kelly, ricorda la collega (spessirò ingiustamente descritta come la sua nemesi) Shannen Doherty, l'indimenticabile Brenda.

A cura di Stefania Rocco

A poche ore dalla morte prematura di Shannen Doherty – l’indimenticabile Brenda della serie “Beverly Hills 90210” – è Jennie Garth a ricordare la collega e amica, a lungo descritta come la sua nemesi alla luce del ruolo interpretato per il piccolo schermo con il personaggio di Kelly. Addolorata, Garth ha ricordato Doherty e le qualità che da anni gliele avevano resa cara: il coraggio e la passione per quel lavoro che le aveva consentito di diventare famosa in tutto il mondo.

Il ricordo di “Kelly”, mai davvero nemica di “Brenda”

“Sto ancora cercando di elaborare il tremendo dolore che provo per la perdita dalla mia amica di lunga data Shannen, una donna che ho spesso descritto ma una delle persone più forti che abbia mai conosciuto”, ha scritto l’attrice sul suo profilo Instagram pubblicando alcune foto scattate insieme alla collega sul set di Beverly Hills, “La nostra connessione era reale e onesta. Ci avevano spesso descritte come in contrapposizione, l’unica contro l’altra, ma quelle descrizioni non riflettevano la nostra vera relazione che era costruita sul rispetto e l’ammirazione reciproci”.

Il cast di Beverly Hills 90210

Jennie Garth: “Shannen Doherty mi mancherà per sempre”

“Shannen era coraggiosa, appassionata, determinata, amorevole e molto generosa”, prosegue ancora l’attrice, "Mi mancherà e la onorerò per sempre nel mio cuore e nei miei ricordi. Il mio cuore si spezza per la sua famiglia, per Bowie e per tutte le persone che la amavano”. Shannen Doherty è morta il 13 luglio dopo avere combattuto contro un cancro al seno che le era stato diagnosticato nel 2015. La notizia della sua scomparsa ha addolorato i milioni di fan che la seguivano da ogni parte del mondo, apprezzandone la carriera e il coraggio dimostrato negli ultimi anni quando aveva scelto di vivere pubblicamente la sua malattia per essere di supporto e incoraggiamento per le donne con le quali condivideva la diagnosi.

