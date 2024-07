Brian Austin Green e Carol Potter di Beverly Hills 90210 salutano Shannen Doherty: “Mancherai sorella”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Dopo Jason Priestley, e Gabrielle Carteris, altri volti della serie televisiva cult Beverly Hills 90210 omaggiano Shannen Doherty, morta ieri all'età di 53 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore. Brian Austin Green e Carol Potter hanno salutato la loro collega e cara amica ricordando la sua forza e il coraggio dimostrato nell'affrontare la dura lotta contro la malattia. L'attore che veste i panni di David è distrutto: "Mi mancherai più di quanto io sappia elaborare ora".

L'addio di Brian Austin Green a Shannen Doherty

Brian Austin Green, il celebre David di Beverly Hills 90210, con un IG story dice addio a Shannen Doherty, collega e amica con la quale ha condiviso il set della celebre serie tv. Con queste parole ha salutato l'attrice: "Shan, ciao, mia sorella. Mi hai amato in tutto e per tutto, sei stata una parte importante per costruire la mia idea di amore. Mi mancherai più di quanto io sappia elaborare in questo momento. Grazie per il dono che mi hai fatto".

Carol Potter: "Esempio di forza e coraggio"

Carol Potter, come il collega, è distrutta per la scomparsa della Doherty. La Cindy Walsh di Beverly Hills 90210, madre di Shannen nella serie, con un post nel quale mostra un tramonto, la saluta con queste parole: "Sconvolta e triste per la notizia della morte di Shannon. Che viaggio che ha fatto..Se n'è andata troppo presto. Per tutto il tempo è rimasta fedele a se stessa, ci ha dato un esempio di coraggio e forza nella lotta contro la sua morte. Riposa in pace".

Tra i volti di Beverly Hills, anche Gabrielle Carteris ha detto addio alla collega. L'attrice che interpreta Andrea nella serie tv ha scritto su Instagram: "Così giovane, così triste. Spero che tu riposa in pace. Luke (Perry, ndr) è con le braccia aperte, lì, per amarti". Il riferimento è all'attore che interpretava Dylan, morto a 52 anni nel 2019, colpito da un ictus celebrale.