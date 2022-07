Il figlio di Pippo Franco: “Mio padre sta bene, se potessi parlare scoppierebbe una rivolta” Gabriele Pippo, figlio di Pippo Franco, commenta polemico le notizie diffusesi in rete relativamente allo stato di salute del padre.

A cura di Stefania Rocco

Con un post apertamente polemico pubblicato su Instagram, Gabriele Pippo, figlio di Pippo Franco, commenta le notizie relative allo stato di salute del padre. Poche ore fa si era diffusa la notizia del ricovero dell’attore, in ospedale probabilmente a causa di un attacco ischemico. Nei primi momenti, le condizioni di salute dell’attore sembravano serie ma in serata sono arrivate notizie tranquillizzanti: Pippo Franco sarebbe ancora ricoverato ma in buone condizioni. Una versione confermata dal figlio Gabriele.

Gabriele Pippo: “Il mio vecchio sta bene”

“Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi. Siete Fantastici”, ha scritto l’uomo in una Instagram story, “Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte, quindi sto zitto. Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete idea!”. Infine, limitandosi a descrivere lo stato di salute del padre, ha concluso: “Il mio vecchio sta bene. Ringrazio Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. Grazie anche a tutti voi che mi avete scritto”.

Il ricovero di Pippo Franco

Pippo Franco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L’attore avrebbe avuto un attacco ischemico ma le sue condizioni di salute risultano essere discrete, tanto da non destare “particolari preoccupazioni”. Una versione dei fatti confermata a Fanpage.it da fonti vicine al Gemelli. Il quadro clinico dell’attore sarebbe sotto controllo, lo stesso Gabriele Pippo conferma le buone condizioni di salute generali del padre. Nelle prossime ore, con ogni probabilità, sarà lo stesso attore ad aggiornare i fan circa il suo stato di salute. Per il momento, i familiari chiedono la massima riservatezza in attesa del recupero completo del comico.