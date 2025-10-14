Fabio Fognini e Filippo Magnini polemici con Barbara D’Urso a Ballando, la conduttrice risponde facendo chiarezza

Non mancano polemiche a Ballando con le stelle, come quella sollevata sommessamente da Filippo Magnini e Fabio Fognini che hanno notato come la performance di Barbara D’Urso fosse preceduta da una clip, che le avrebbe consentito di riposare. Ma la conduttrice chiarisce.

Nel programma pomeridiano di Rai1, La Volta Buona, si parla di Ballando con le stelle, soprattutto dopo la puntata saltata di lunedì 13 ottobre. Tra le varie clip che sono state mostrate nella puntata ce n'è una che riguarda un commento di Filippo Magnini e Fabio Fognini rivolto a Barbara D'Urso, come se stessero insinuando che lei sia stata favorita e tutelata rispetto agli altri concorrenti.

L'accusa di favoritismo di Magnini e Fognini

Il video in questione risale alla seconda puntata dello show danzante di Rai1, in cui prima della performance di Barbara D'Urso è stato mandato un breve filmato della sua esibizione precedente, un tempo che permettesse alla concorrente di riprendere fiato, cosa che non è passata inosservata dai due sportivi nel cast, ovvero Fabio Fognini e Filippo Magnini. Si vede chiaramente come i due siano contrariati e infatti dicono: "Ah c’è una intro nel mezzo? Allora si può pure riposare!". Balivo non ha perso occasione per sottolineare questo commento e ha detto: "Magnini e Fognini hanno accusato la D’Urso di favoritismo, sono stati molto espliciti". In studio c'era anche Giorgia Palmas, moglie dell'ex nuotatore, che ha provato a spiegare il comportamento del marito: "La verità è che sono due sportivi e sono molto competitivi, hanno tradotto quel momento come una pausa e così hanno voluto sottolinearlo".

La risposta di Barbara D'Urso

Sulla questione è intervenuta la diretta interessata, intervistata velocemente da Domenico Marocchi, al quale ha spiegato che non c'è stato nessun favoritismo, ma anzi, era stata una scelta voluta e appositamente pensata da lei e il suo coreografo nonché ballerino Pasquale La Rocca. D'Urso, infatti, spiega: "L’intro non era stato messo per farmi riposare, ma perché doveva far parte di una storia. Io ho raccontato una storia con la coreografia, ma non l’hanno capito, pazienza". La conduttrice ha dimostrato di essersi messa in gioco a tutti gli effetti, impegnandosi nella gara e provando anche a raccontare un lato inedito di sé, nonostante il suo atteggiamento sia stato più volte contestato da Selvaggia Lucarelli che, infatti, non la vede pienamente coinvolta: "Se fossi stata tu la conduttrice di Ballando, non saresti stata contenta di te" le ha detto l'opinionista nella seconda puntata.