Selvaggia Lucarelli a Barbara D’Urso: “Se fossi la conduttrice non saresti contenta di te” e lei risponde

Piccolo botta e risposta tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Secondo la giurata la conduttrice non starebbe dando il massimo se non nel ballo, ma lei non è d’accordo.

Barbara D'Urso balla nella seconda puntata di Ballando con le stelle prima di mezzanotte, un orario diverso rispetto alla prima puntata che, però, apre anche alla possibilità di un confronto più aperto con la giuria. Ed è infatti in quel momento che Selvaggia Lucarelli pone una domanda alla conduttrice che le risponde con estrema chiarezza.

Il botta e risposta tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli

La performance di Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca è tra quelle più attese dell'intero programma, la conduttrice è infatti sotto la lente d'ingrandimento non solo da parte dei giudici, ma anche del pubblico a casa che la vede sotto una nuova veste. Ed è su questo aspetto che pone l'accento Fabio Canino che le consiglia di aprirsi di più: "Ci sono molte storie della tua vita che tieni per te, ma che nessuno sa, apriti, non parlare di Barbara col cuore e che non dice nulla dei figli, quella la conoscono tutti". Quasi gli fa eco Selvaggia Lucarelli che prende la palla al balzo e oltre a complimentarsi per l'esibizione, facendo anche qualche appunto a Pasquale La Rocca, le pone una domanda:

Mi sono chiesta, se Barbara D'Urso fosse la conduttrice di questa edizione di Ballando con le stelle sarebbe contenta di Barbara? Secondo me. È come se ancora dovesse succedere qualcosa, non ti basterebbe quello che hai dato, sento che manca qualcosa.

La conduttrice risponde: "Se io fossi la conduttrice, sarei contenta di Barbara D'Urso perché non è vero che so ballare, perché mi sto mettendo in gioco e lo sto facendo con tutta l'anima". Lucarelli non sembra convinta: "Non credo, non penso che ti basterebbe" e D'Urso, ancora: "Ma non ti preoccupare stiamo ancora alla seconda puntata".

Anche Alberto Matano commenta il botta e risposta dicendo la sua: "Non credo che tutti debbano necessariamente raccontarsi, però ho come l'impressione che come quel vestito che indossi stasera non lasci passare nulla, io ti vedo ballare, ma non so che provi e vorrei saperlo".