La battuta di Selvaggia Lucarelli sulla destra in Rai: “Milly, un giorno parliamo anche di te”

Selvaggia Lucarelli porta un pezzettino di polemica politica a Ballando con le Stelle. È successo durante la puntata di Ballando con le Stelle del 25 ottobre, al termine dell'esibizione di Andrea Delogu e Nikita Perotti, preceduta da una clip nella quale la conduttrice ha raccontato della sua dislessia e discalculia, condizione alla quale ha potuto dare un nome e una definizione solo quando era già grande. Delogu, per rendere l'idea della sua situazione particolare ha spiegato nello specifico di non essere in grado di "distinguere la destra dalla sinistra".

Le battuta di Selvaggia Lucarelli sulle parole di Andrea Delogu

Un assist perfetto per Lucarelli, che ha commentato l'ottima esibizione di Delogu e Perotti partendo proprio dalle parole ascoltate nella clip: "Hai detto una cosa interessante e cioè che tu non riesci a distinguere la destra dalla sinistra e questa è una vera notizia perché pensavo non esistessero conduttori in Rai che non distinguono la destra dalla sinistra, soprattutto in questo periodo c'è qualche problema con la destra". Battuta accolta da un applauso del pubblico, che sembra aver colto immediatamente il senso delle sue parole.

La frecciatina a Milly Carlucci

Un riferimento chiarissimo al clima in Rai degli ultimi anni, con la definizione di TeleMeloni diventata sintesi per definire il contesto di condizionamento politico sull'orientamento del servizio pubblico da parte del governo guidato da Giorgia Meloni. Alla battuta di Selvaggia Lucarelli ha immediatamente risposto Guillermo Mariotto, al suo fianco, che ha iniziato a ridere pesantamente, incapace a trattenersi. Così Lucarelli ha approfittato per scherzare proprio con la conduttrice, Milly Carlucci, che nel frattempo sorrideva altrettanto: "Milly come ci passi sopra eh? Un giorno parliamo di te". E sulla reazione di Mariotto non si è scomposta, aggiungendo: "Iena ridens".