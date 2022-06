Chiara Ferragni e Fedez annunciano The Ferragnez 2: “Sono iniziate le riprese, vi piacerà” Chiara Ferragni ha annunciato le riprese di “The Ferragnez 2- La serie”. Dopo il successo della prima stagione, il docu-reality della famiglia più famosa d’Italia ritorna su Prime Video nel 2023.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il successo della prima stagione, arriva l'annuncio ufficiale: The Ferragnez avrà una seconda stagione. È Chiara Ferragni a farlo sapere pubblicando alcuni stories su Instagram insieme a Fedez che traduce, con un certo entusiasmo, quanto detto dalla sua consorte. Le riprese sono già iniziate e il prossimo anno arriveranno i nuovi episodi su Amazon Prime Video.

L'annuncio della seconda stagione

"Ciao ragazzi abbiamo un annuncio importante da farvi oggi, stiamo filmando la seconda stagione di The Ferragnez la serie, andrà in onda su Prime Video nel 2023 e siamo sicuri che vi emozionerà tantissimo" è così che Chiara Ferragni annuncia l'inizio delle riprese della serie che, quindi, racconterà le vicissitudini della famiglia più famosa d'Italia, entrando nella loro casa, filmando la loro vita, anche nei momenti davvero più intimi. Riprende, quindi, il viaggio dei Ferragnez che si arricchisce di contenuti, momenti difficili, altri emozionanti, che renderanno più "umani" due dei personaggi più iconici dello show business.

Cosa vedremo in The Ferragnez 2

Non c'erano particolari dubbi sul fatto che ci sarebbe stata una seconda stagione della serie, dal momento che già la prima prova di quello che potrebbe definirsi come una sorta di docu-reality era stato grandemente apprezzato dai fan. Lo scorso giugno, infatti, l'influencer era circondata dai cameraman per le strade di Cremona, per qualche ripresa. Ed ecco, quindi, in un anno particolarmente denso, che non mancheranno momenti di commozione, di gioia, divertimento, ma anche di profonda analisi, come già era accaduto per i primi episodi di The Ferragnez. Tanti gli avvenimenti che hanno coinvolto la famiglia quest'anno: dalla malattia di Fedez all'annuncio di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 e ancora il chiarimento tra il rapper e J-Ax. Non è chiaro se appariranno questi momenti nei nuovi episodi, ma indubbiamente se ne farà cenno, poiché rappresentano dei veri e propri punti di svolta nella vita della coppia più amata e odiata d'Italia.