“Sono partite le riprese di The Ferragnez 2”, Chiara Ferragni a Cremona circondata dai cameraman Chiara Ferragni oggi è stata a Cremona circondata dai cameraman, è questo quello che fa sapere Il Corriere che aggiunge: “Sono iniziate le riprese di The Ferragnez “.

A cura di Gaia Martino

Sarebbero partite le riprese di The Ferragnez 2. Il clamore internazionale che aveva generato la docu serie non poteva che spronare i protagonisti, la famiglia Lucia Ferragni, a tenere ancora accese le telecamere. Chiara Ferragni è stata avvistata oggi a Cremona, sua città d'origine: come testimoniano anche le sue IG story si è concessa un pranzo nella sua "hometown", e con lei anche il suo amico d'infanzia Filippo Fiora. Il Corriere però fa sapere che non erano soli: con loro anche i cameraman che li riprendevano, come testimoniano le immagini, "la conferma che Chiara e Federico stanno già girando The Ferragnez 2".

"Chiara Ferragni a Cremona per The Ferragnez 2"

Il Corriere fa sapere che nella giornata di oggi Chiara Ferragni è stata a Cremona e tra lei, il suo papà Marco, il figlio Leone e l'amico Filippo Fiora, c'erano anche i cameraman, pronti a registrare ogni dettaglio. Sarebbe stato un set blindatissimo, si legge: i bodyguard dell'imprenditrice digitale avrebbero urlato ai passanti che era vietato fare foto o video. Ed infatti gli utenti social cremonesi fan della Ferragni non hanno pubblicato nulla sui loro profili. Solo qualcuno da lontano è riuscito a immortalare l'incontro:

The Ferragnez, cosa sappiamo sulla seconda stagione della docu serie

Lo scorso dicembre Fanpage.it aveva appreso che la produzione Banijay, quella che ha prodotto la docu serie su Chiara Ferragni e Fedez, stava già studiando ad una seconda stagione. La prima, diffusa su Amazon Prime, ha avuto un successo enorme tra i fan della coppia sparsi per il mondo. Il Corriere lancia l'indiscrezione che le riprese sono già iniziate, ma cosa conterrà la seconda parte dei The Ferragnez è ancora incerto. I primi episodi sono terminati con la nascita della piccola Vittoria: si presume che i nuovi racconteranno di come procede la vita ora che la famiglia si è allargata.