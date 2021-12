The Ferragnez: la serie

The Ferragnez 2, cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie di Fedez e Chiara Ferragni Rete e casa di produzione sono contente: The Ferragnez ha raccolto un successo incredibile e per questo motivo, Fanpage.it apprende che nel 2022 potrebbero iniziare le riprese per la seconda stagione.

Il successo della prima stagione di The Ferragnez è stato incredibile. Decine di migliaia di persone si sono collegate ad Amazon Prime mettendo a dura prova i server per continuare a ficcanasare nella vita della coppia d’oro milanese composta da Fedez e Chiara Ferragni. Continuare, perché la serie tv non rappresenta altro che un format diverso dalle Instagram stories che ogni giorno vengono aggiornate dal rapper e dalla influencer con scampoli di vita quotidiana.

Il clamore internazionale che The Ferragnez ha rallegrato la casa di produzione Banijay che, secondo quanto raccolto da Fanpage.it, sta studiando già una seconda stagione. Le riprese di The Ferragnez 2 dovrebbero partire nel nuovo anno, questo perché l’uscita della prima stagione è arrivata sul finire del 2021 e capire come il pubblico avrebbe recepito il documentario era impresa possibile ma ardua nella sua incertezza.

Incassato però l’alto gradimento dei fan sparsi per il mondo della coppia più chiacchierata d’Italia, la produzione si è convinta a dar seguito al successo e continuare a mostrare l’everyday life dei Ferragnez, senza maschere o trucchi. Non è ancora noto quali vicende seguirà questa volta la serie, considerato che Fedez non sarà nel cast del nuovo Sanremo, a differenza dell’anno scorso, e, almeno per il momento, non si parla di una terza gravidanza di Chiara Ferragni. Quello che si sa, è che i fan hanno cominciato a chiedere nuove puntate subito dopo aver concluso la prima messa in onda. E Banijay sarebbe pronta a soddisfarli. Per The Ferragnez 2 però si dovrà attendere presumibilmente la fine del 2022, ad un anno esatto dalla messa in onda della prima stagione.