Sonia Bruganelli sulla presunta crisi con Paolo Bonolis: “Stupita dalla notizia della separazione” Sonia Bruganelli, a Verissimo, ha colto l’occasione per fare chiarezza sulle indiscrezioni che parlavano di una separazione imminente tra lei e Paolo Bonolis. Durante l’intervista, sono spuntati anche la figlia Adele e il marito.

A cura di Daniela Seclì

A Verissimo, Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis e la figlia Adele Bonolis

Sonia Bruganelli, in collegamento dallo studio di Ciao Darwin, ha rilasciato un'intervista a Verissimo. In particolare, ha preso parte alla puntata trasmessa domenica 23 aprile. L'imprenditrice e opinionista del GF Vip ha colto l'occasione per fare un'importante precisazione. Alcune indiscrezioni la vedevano pronta ad annunciare a Verissimo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis. E dato che non era tra gli ospiti dello scorso weekend, c'è chi ha sostenuto che avesse rimandato l'intervista per non parlare della crisi con il marito. Sonia Bruganelli ha colto l'occasione per fare chiarezza non solo su questo punto, ma anche sulla relazione con Paolo Bonolis.

"Sonia Bruganelli diserta Verissimo per non parlare di Bonolis": la smentita

Sonia Bruganelli ha esordito dicendo: "Vogliamo dire che era previsto che io venissi oggi?". E Silvia Toffanin le ha fatto eco: "La nostra intervista era programmata per oggi, non è stata cambiata nessuna data. Ed era prevista con Sonia Bruganelli e Adele Bonolis". L'imprenditrice ha spiegato, poi, che attualmente è impegnata con Ciao Darwin:

Sto bene, siamo tornati a lavorare dopo essere stata al mare. Dopo un'edizione lunga del Grande Fratello, mi sono presa una settimana di tempo e sono tornata al lavoro che conosco di più e che ho sempre fatto, il dietro le quinte. Ciao Darwin è un programma che è stato un po' fermo. Non semplice da fare, da gestire e seguire. È una creatura che nasce nel '97, ogni anno che torna c'è un po' di emozione. Abbiamo trovato Madre Natura, non dico nulla. Ci sarà anche Padre Natura.

Sonia Bruganelli fa chiarezza sul rapporto con Paolo Bonolis

Silvia Toffanin le ha dato modo, dunque, di fare chiarezza sulla notizia della presunta separazione imminente da Paolo Bonolis, che avrebbe dovuto annunciare proprio a Verissimo. Sonia Bruganelli ha dichiarato: "Conoscendoci, secondo te ci vedevi entrare in studio mano nella mano a dire ‘Ci separiamo?'. La mia prima reazione è stata di stupore, non venendo da noi, ci sono rimasta un po' così. Mi sono chiesta il perché. Io e Paolo stiamo insieme da 26 anni, lavoriamo anche insieme, siamo una coppia forte da un punto di vista di anime, di volontà di difendere la nostra famiglia e i ragazzi. Quindi la prima cosa è stata quella di mostrare che effettivamente noi non ne sapevamo niente". E ha continuato:

Per me la cosa più importante è sottolineare come qualsiasi scelta di una coppia – anche se è sotto i riflettori – non possa prescindere dalla volontà di comunicazione. Qualunque sia la dinamica, ci deve essere una volontà di comunicazione. Specialmente se si ipotizza, se è un'ipotesi che non viene dai diretti interessati, bisognerebbe fare un po' più di attenzione prima di buttare nel calderone e nel ventilatore delle notizie. Il fatto che le notizie riguardino personaggi pubblici non vuol dire niente, bisogna avere una coscienza. Vero o non vero, che sia accaduto o che non accadrà mai, non si può decidere addirittura di dare un comunicato. C'era anche scritto che ancora ci vogliamo bene e ci stimiamo. Chi l'ha detto, tra l'altro (ride, ndr). Fatecelo dire a noi quello che proviamo.

Infine, ha messo un punto alla questione: "Siamo qui insieme, ci vogliamo bene, abbiamo dei figli e tutto il resto. Non abbiamo bisogno di comunicare niente. Il gossip potrebbe essere nato dal fatto che sono due anni che dico che vado a vivere per conto mio. E ancora non è pronta casa. Non lo so, sono nati tanti gossip negli anni e non mi pongo più la domanda. E non se la pongono neanche i miei figli. Io sono andata a Triste per tranquillizzare mio figlio Davide e lui mi ha detto: "Mamma, tanto un giorno siete separati, un giorno state insieme". Per noi, la cosa importante è che siano sereni i nostri familiari. Le cose nostre le conosciamo io, Paolo e nessun altro".

La figlia Adele, poi spunta anche il marito Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, poi, ha parlato anche della figlia Silvia e di quanto lei e Paolo Bonolis siano felici di vederla serena: "Ha 20 anni e in questo momento è negli studi di Maria De Filippi ad Amici. Sta bene, è una ragazza felice, serena e questo per me già significa molto. Fa tutto quello che può fare, nei limiti della sua indipendenza. Ho la fortuna di avere la tata Denise, che se n'è occupata da quando è nata. Ormai è una sorella per lei, una seconda mamma. Silvia è una ragazza che vive la sua vita, la difende ed è in grado di dirci esattamente quello che vuole per lei e per chi le sta attorno. Questo per noi è già un successo".

Sonia Bruganelli è stata raggiunta da Adele, la figlia minore, visibilmente emozionata. L'imprenditrice si è detta contenta che finalmente la figlia le chieda dei consigli e condivida molto con lei. Adele ha raccontato di essere appassionata di recitazione: "Studio recitazione, mi piace il cinema e gli spettacoli a teatro. In generale tutto quel mondo, mi appassiona e mi intriga molto". A questo punto, Paolo Bonolis le ha raggiunte, invitandole a tornare a lavorare: "Recupero la merce o qui non finiamo più".