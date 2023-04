“Sonia Bruganelli diserta Verissimo: non voleva parlare della separazione con Bonolis” Dagospia insiste e sostiene che Bruganelli abbia dato forfait a Silvia Toffanin, rinviando o persino annullando la sua intervista a Verissimo. Il motivo? “Forse non sapeva come arrampicarsi sugli specchi dopo il video di “smentita” insieme al marito”.

A cura di Giulia Turco

Dagospia non molla Sonia Bruganelli e, dopo il gossip sulla presunta separazione da Paolo Bonolis, il sito di Roberto D’Agostino rilancia facendo leva sull’intervista di Bruganelli a Verissimo che sarebbe misteriosamente spartita dalla programmazione di Canale 5.

Sonia Bruganelli avrebbe dato forfait a Verissimo

“Ma che sorpresa: dopo le dago-rivelazioni sulla fine del matrimonio con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli diserta Verissimo”, si legge sul portale. “Nel comunicato di presentazione degli ospiti delle puntata di oggi e domani, non c’è traccia della moglie di ‘Banalis’, che sarebbe dovuta andare a registrare la trasmissione giovedì con la figlia Adele”. Insomma, Dagospia è convinto che l’intervista di Bruganelli fossi in programma per una delle due puntate di sabato 15 e domenica 16 aprile del talk show di Silvia Toffanin. Il fatto che abbia dato forfait, per il momento, sarebbe da ricondurre alla volontà dell’opinionista di non parlare ulteriormente del rapporto con Bonolis, secondo Dago un tasto dolente. “L’intervista sarà solo rimandata o è saltata? E perché? Forse non sapeva come arrampicarsi sugli specchi dopo il video gag-ata di “smentita” insieme al marito?”.

Il gossip sulla separazione e la smentita con Bonolis

Pochi giorni prima il portale esperto di gossip aveva lanciato una bomba: “È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli è finito l’amore, ma non la stima e l’affetto”. Non è un caso che al centro del pettegolezzo sua finita una delle coppie più interessanti della tv, che negli ultimi mesi ha incuriosito parecchio per aver parlato della necessità di ciascuno di ricavarsi i propri spazi e di passare del tempo in due case separate. Ad ogni modo, loro hanno prontamente smentito con un video ironico pubblicato su Instagram. “Adesso siamo in difficoltà perché che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione con notizie fondamentali per il nostro quotidiano. Oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito di fregnacce? Allora che famo? C'è un dilemma morale”.