Sonia Bruganelli: “Io e Bonolis dormiamo in case separate, è il segreto per durare” Intervista al Corriere della Sera all’opinionista del Grande Fratello Vip che commenta anche il passaggio alla Triestina di suo figlio Davide: “Mi arrabbio quando pensano che sia un raccomandato”. E sulla figlia Silvia: “Sta imparando a fare le fotocopie: dalla gavetta, come la mamma”.

Sonia Bruganelli, pronta a tornare per un'altra stagione da opinionista al Grande Fratello Vip, si racconta al Corriere della Sera tra lavoro, futuro e famiglia. Un commento su Davide Bonolis, il figlio che sta giocando con la Triestina in Serie C: "Quando è partito per il ritiro, il 2 agosto. Lì ho pianto. A me dà molto fastidio quando gli danno del raccomandato. Ma cosa c’entra? Se il figlio di un personaggio pubblico lavora, è grazie al padre; se non lavora, è un mantenuto. È contro ogni logica..".

Il segreto su Paolo Bonolis

Di questi tempi non si può mai stare tranquilli sull'amore – citofonare casa Totti-Blasi – ma Sonia Bruganelli ha la sua personale ricetta dell'amore. Letti separati? Di più: "Case separate".

Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita.

Il lavoro con l'agenzia di scouting

Sonia Bruganelli è un personaggio pubblico, la vedremo due volte a settimana su Canale 5 come opinionista, ma il vero lavoro della moglie di Paolo Bonolis è la gestione della sua Sdl 2005, aperta con Lucio Presta e con la sua ginecologa Daniela Gaetano:

La conobbi a Domenica in quando Paolo mi affidò lo spazio della maternità: gli avevo proposto di seguire una gravidanza fino al parto. Gli autori rosicavano e ci spostavano continuamente l’orario, per depotenziarci. Me li ricordo tutti, infatti a CiaoDarwin non ci sono più (ride, ndr). Il nostro competitor era BuonaDomenica di Maurizio Costanzo. Lui lasciava la chiusura a Maria De Filippi con Uomini e Donne, ai tempi di Alessandra e Costantino. All’ultima puntata Cesare Lanza decise di mettergli contro noi, con il parto: loro fecero il 26 per cento di share, noi il 28.

Oggi la società è di proprietà di Sonia Bruganelli, socia di maggioranza, di suo fratello e di Paolo Bonolis. E ci lavora Silvia, la figlia di 19 anni: "Sta imparando a fare le fotocopie, i numeri di telefono, a scattare le foto da pinzare nelle schede dei candidati. Quando sarà pronta farà la segretaria: dalla gavetta, come la mamma".