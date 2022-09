Bruganelli ironizza su Totti e Blasi e replica alle critiche: “Io e Bonolis insieme per convenienza?” Sonia Bruganelli ha condiviso sui social una battuta di Paolo Bonolis sulle recenti dichiarazioni di Francesco Totti. C’è chi ha invitato l’opinionista del GF Vip a pensare al suo matrimonio.

A cura di Daniela Seclì

L'intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera ha generato un fitto dibattito sui social. C'è chi ritiene che abbia fatto bene a intervenire e a raccontare la sua versione dei fatti, circa il matrimonio finito con Ilary Blasi. Altri, invece, sostengono non sia stato appropriato rivelare dettagli troppo privati della crisi. E poi, c'è chi – come Paolo Bonolis – reagisce con ironia. La moglie Sonia Bruganelli ha condiviso sui social, una battuta fatta da suo marito e così, si è ritrovata a dover replicare a chi mette in dubbio la solidità del suo matrimonio. Ma andiamo con ordine.

La battuta di Paolo Bonolis sulla separazione tra Totti e Ilary Blasi

Sonia Bruganelli ha pubblicato sui social una battuta fatta dal marito Paolo Bonolis, riguardo alle dichiarazioni rilasciate da Francesco Totti in queste ore: "Dopo ‘La guerra dei Roses' abbiamo ‘La guerra dei Rolex' cit. Paolo Bonolis". Un po' di contesto per i pochissimi che non hanno avuto modo di leggere le parole del Pupone. Totti ha dichiarato che sua moglie si sarebbe appropriata della sua collezione di Rolex:

Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo…Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto. Cosa ho fatto? E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio… (sorride) Ma non c’è stato verso.

Sonia Bruganelli replica a chi mette becco nel suo matrimonio con Bonolis

La settimana scorsa, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Sonia Bruganelli parlò del suo rapporto con Paolo Bonolis, svelando che vivono in palazzi diversi: "Sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita". Nonostante la produttrice e opinionista del Grande Fratello Vip abbia chiarito che tra lei e Bonolis non c'è nessuna crisi, qualcuno sembra non crederle. Una utente ha così commentato il post della battuta sui Rolex: "Badate al vostro di matrimonio va, che sta incollato solo per questioni burocratiche". In questo caso, Bruganelli ha replicato con ironia: "Impazzisco". Un'altra utente ha aggiunto: "Voi state insieme solo per convenienza, lo abbiamo capito tutti". A questo punto, Sonia l'ha rimessa al suo posto:

Ma "per convenienza" di chi? Se fosse reciproca convenienza (con tutte le accezioni del caso) a chi disturberebbe? A te?

Insomma, chi stabilisce come una coppia debba vivere il proprio rapporto? Se per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis la scelta giusta è vivere in case separate, di certo non devono rendere conto a perfetti sconosciuti.