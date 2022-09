Totti – Blasi, Muccino contro Bernardini de Pace: “Schiaccia come noci le vite di chi si è amato” Francesco Totti ha rotto il silenzio e ha dato la sua versione dei fatti circa le motivazioni della fine del matrimonio con Ilary Blasi. L’intervista ha generato reazioni diverse, dall’ironia di Paolo Bonolis allo sfogo di Gabriele Muccino contro l’avvocata Annamaria Bernardini de Pace.

Il regista Gabriele Muccino, l’avvocata Annamaria Bernardini de Pace

L'intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera, non è di certo passata inosservata. Il Pupone ha rotto il silenzio e ha dato la sua versione sulla fine del matrimonio con Ilary Blasi. Il gossip lo ha più volte additato come l'unico responsabile, ma il quarantacinquenne ritiene che la colpa sia nel mezzo, in quanto anche la conduttrice avrebbe avuto altre frequentazioni. Intanto, non sono mancate le reazioni. Dal regista Gabriele Muccino che si è scagliato contro l'avvocata Bernardini De Pace, a Paolo Bonolis che, al contrario, ha commentato con ironia.

Le parole di Gabriele Muccino contro Annamaria Bernardini de Pace

Gabriele Muccino, in un commento pubblicato sul profilo Instagram di Selvaggia Lucarelli, ha spiegato che l'avvocata Annamaria Bernardini de Pace ha difeso la sua ex moglie durante la causa di divorzio. Secondo quanto sostiene il regista, avrebbe reso ancora più insanabili gli strascichi di una situazione già dolorosa:

Il legale di Totti io l'ho conosciuto bene. L'ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni. Veleno che è rimasto radioattivo con strascichi mai più sanati. Un divorzio cadenzato da illazioni pericolose puntualmente riprese da Chi, un divorzio portato avanti a forza di denunce penali totalmente pretestuose e inventate: 8 in tutto. TUTTE ARCHIVIATE senza fatica. Erano fumo, erano latrare di cani, armi per spaventarmi, erano la tattica e la strategia che questa nota avvocatessa romana adotta, schiacciando vite di persone che si sono amate come fossero noci. I figli? Traumatizzati a vita.

L'ironia di Paolo Bonolis

Una delle dichiarazioni di Francesco Totti, che più è stata commentata sui social, è quella relativa ai Rolex di cui Ilary Blasi si sarebbe appropriata: "Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo…Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto". A riguardo, il conduttore Paolo Bonolis ha commentato: "Dopo ‘La guerra dei Roses' abbiamo ‘La guerra dei Rolex'". Intanto, tramite il suo avvocato, Ilary Blasi ha replicato all'ex marito: "Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli".